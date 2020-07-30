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Студент из США получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве

Суд признал Тревора Рида виновным в нападении на полицейских с применением опасного для их жизни насилия
Тревор Рид
Тревор Рид (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Головинский суд Москвы признал гражданина США Тревора Рида виновным в нападении на полицейских и приговорил его к девяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

В суде агентству сообщили, что Рид признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК (применение в отношении представителя власти опасного для жизни и здоровья насилия) и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Прокурор просил приговорить Рида к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, доставлявших его в отдел полиции. Семья Рида в феврале 2020 года заявила New York Times, что считает предъявленные обвинения ложными и призывает власти США защитить своего гражданина.

Адвокаты гражданина США Уилана заявили о его возможном обмене в сентябре
Политика
Пол Уилан

Сам Рид говорил, что ничего не помнит о произошедшем.

«Возможно, что ему могли дать какие-то вещества без его ведома», — утверждалось в заявлении его семьи.

15 июня 2020 года в Москве был вынесен приговор еще одному бывшему морпеху из США — Пол Уилан был осужден на 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Автор: Евгений Калюков
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