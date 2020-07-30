Студент из США получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве

Суд признал Тревора Рида виновным в нападении на полицейских с применением опасного для их жизни насилия

Тревор Рид (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Головинский суд Москвы признал гражданина США Тревора Рида виновным в нападении на полицейских и приговорил его к девяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

В суде агентству сообщили, что Рид признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК (применение в отношении представителя власти опасного для жизни и здоровья насилия) и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Прокурор просил приговорить Рида к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, доставлявших его в отдел полиции. Семья Рида в феврале 2020 года заявила New York Times, что считает предъявленные обвинения ложными и призывает власти США защитить своего гражданина.