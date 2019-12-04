Политика , 04 дек, 14:15
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Ким Чен Ын поднялся на коне на священную корейскую гору. Фоторепортаж
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на белом коне на гору Пэктусан, священную для корейцев. Он уже совершал такую поездку в октябре этого года. СМИ отмечают, что обычно северокорейский лидер поднимается на Пэктусан перед значительными решениями
Ким Чен Ын приехал к горе Пэкту в среду 4 декабря, чтобы осмотреть места революционной и боевой славы, сообщило агентство ЦТАК
Северокорейского лидера сопровождала его жена Ли Соль Чжу и военачальники
У подножия горы во время Второй мировой войны находились лагеря партизан, которые вели борьбу с японскими интервентами
Во время поездки Ким Чен Ын отметил, что в воспитании молодежи Северной Кореи нужно «крепче вооружиться великими идеями и духом, пронизанным революционными традициями Пэкту»
Это уже второй подъем северокорейского лидера на гору Пэкту за последние два месяца: он побывал здесь в середине октября.
Ранее Ким Чен Ын приезжал на гору перед знаменательными решениями и событиями. Например, за несколько месяцев до исторической встречи с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином в конце 2017 года
Гора Пэктусан считается у корейцев священной, по легенде, именно оттуда сошел отец основателя корейского государства 4 тыс. лет назад.
Гора важна и для правящей в КНДР династии. Считается, что там родился отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир
У подножия этой горы состоялась церемония открытия нового населенного пункта, который агентство ЦТАК назвало «социалистическим нормативным культурным городком в горной местности»