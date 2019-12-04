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Политика ,  
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Ким Чен Ын поднялся на коне на священную корейскую гору. Фоторепортаж
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на белом коне на гору Пэктусан, священную для корейцев. Он уже совершал такую поездку в октябре этого года. СМИ отмечают, что обычно северокорейский лидер поднимается на Пэктусан перед значительными решениями
Фото: KCNA via Reuters
Ким Чен Ын приехал к горе Пэкту в среду 4 декабря, чтобы осмотреть места революционной и боевой славы, сообщило​ агентство ЦТАК
Фото: KCNA via Reuters
Северокорейского лидера сопровождала его жена Ли Соль Чжу и военачальники
Фото: KCNA via Reuters
У подножия горы во время Второй мировой войны находились лагеря партизан, которые вели борьбу с японскими интервентами
Фото: KCNA via Reuters
Во время поездки Ким Чен Ын отметил​, что в воспитании молодежи Северной Кореи нужно «крепче вооружиться великими идеями и духом, пронизанным революционными традициями Пэкту»
Фото: KCNA via Reuters

Это уже второй подъем северокорейского лидера на гору Пэкту за последние два месяца: он побывал здесь в середине октября.

Ранее Ким Чен Ын приезжал на гору перед знаменательными решениями и событиями. Например, за несколько месяцев до исторической встречи с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином в конце 2017 года

Фото: KCNA via Reuters

Гора Пэктусан считается у корейцев священной, по легенде, именно оттуда сошел отец основателя корейского государства 4 тыс. лет назад.

Гора важна и для правящей в КНДР династии. Считается, что там родился отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир

Фото: KCNA via Reuters
У подножия этой горы состоялась церемония открытия нового населенного пункта, который агентство ЦТАК назвало «социалистическим нормативным культурным городком в горной местности»
Теги: мультимедиа, Ким Чен Ын, Северная Корея, КНДР
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Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
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