Ким Чен Ын поднялся на коне на священную корейскую гору. Фоторепортаж

Это уже второй подъем северокорейского лидера на гору Пэкту за последние два месяца: он побывал здесь в середине октября.

Ранее Ким Чен Ын приезжал на гору перед знаменательными решениями и событиями. Например, за несколько месяцев до исторической встречи с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином в конце 2017 года