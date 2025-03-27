Олланд рассказал, можно ли договориться с Путиным

Экс-президент Франции подчеркнул, что мир на Украине нужен, «никто не хочет продолжения конфликта», но ключевым вопросом как для Украины, так и для Европы станет то, какие гарантии безопасности будут предоставлены

Экс-президент Франции Франсуа Олланд (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Экс-президент Франции (2012–2017) Франсуа Олланд заявил, что с президентом России Владимиром Путиным возможно договориться. Об этом он сказал в интервью Die Zeit.

«Но чтобы добиться приемлемого результата, нужно иметь рычаги воздействия», — считает Олланд.

По его мнению, «метод Путина — много говорить». «Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придется его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает», — пояснил бывший французский лидер. По его словам, президент России говорит то доброжелательно, то более резко.

Экс-президент рассказал, что во время переговоров по поводу минских соглашений Путин подарил ему письмо Наполеона. «Однако для француза этот подарок может иметь двоякое значение: с одной стороны, восхищение Наполеоном, а с другой — Наполеону пришлось уйти из Москвы в 1812 году», — отметил он. В Кремле заявляли, что «с минскими соглашениями это была игра в наперстки». «Нас обманывали, и это усугубило ситуацию», — утверждали там.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф после встречи с Путиным в марте сообщил, что тот передал своему коллеге Дональду Трампу портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Эта картина — личный подарок, объяснили потом в Кремле.

Олланд подчеркнул, что мир на Украине нужен, «никто не хочет продолжения конфликта», но ключевым вопросом как для Украины, так и для Европы станет то, какие гарантии безопасности будут предоставлены. Что касается участия Европы в переговорах, экс-президент убежден: «Вопрос будет стоять так: примут ли европейцы соглашение, которое Трамп хочет заключить любой ценой».

Трамп после инаугурации провел с Путиным два телефонных разговора. Он описал их как «очень рациональные». «Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто сможет остановить [Путина], кроме меня, и я думаю, что я смогу остановить его», — утверждал он.

Российский президент, говоря об американском коллеге, в частности, отмечал, что тот «с его характером, его настойчивостью» наведет порядок среди европейских политиков «довольно быстро» и «все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Путин также соглашался со словами Трампа о том, что боевые действия на Украине в 2022 году не начались бы, если бы США возглавлял республиканец.

России нужен такой вариант мира, который обеспечил бы ей спокойствие «на длительную историческую перспективу», говорил президент. По его словам, Москве «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.