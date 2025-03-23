Трамп назвал свои разговоры с Путиным «рациональными»
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным как «рациональные». Об этом он рассказал в интервью порталу OutKick, которое глава государства дал на борту Air Force One.
«Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто сможет остановить [Путина], кроме меня, и я думаю, что я смогу остановить его. У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы люди перестали погибать», — сказал Трамп.
Дональд Трамп после вступления в должность президента США 20 января 2025 года провел с Владимиром Путиным два телефонных разговора. Первая беседа состоялась 12 февраля. Тогда американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».
Вторая беседа прошла 18 марта. Тогда президент США назвал разговор «очень хорошим и продуктивным». Тогда в ходе разговора обсуждались «многие элементы мирного договора». Как отметил Трамп, «этот процесс был запущен в полную силу». В частности, лидеры стран договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время украинского конфликта, говорил Трамп.
Он также утверждал, что стороны понимают, что собираются достичь «полного прекращения огня» и «положить конец конфликту» между Россией и Украиной.
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