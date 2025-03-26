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Военная операция на Украине ,  
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В Европе заявили о «трудном решении» Трампа по конфликту на Украине

Bloomberg: в Европе ждут трудного решения Трампа по конфликту на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Трампу вскоре придется сделать выбор: усилить давление на Москву или пойти на дальнейшие уступки ей, чтобы выполнить обещание о скорейшем завершении конфликта, заявили Bloomberg европейские чиновники
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять трудное решение в его усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявили Bloomberg европейские чиновники.

Они считают, что публичные обещания Трампа о скорейшем завершении боев могут использоваться Москвой против него, а решение Вашингтона увязать урегулирование конфликта с другими проблемами дает России «рычаги влияния». В то же время Россия, похоже, намерена продлить дискуссии и сузить обсуждаемые темы, заявляют собеседники агентства.

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Отель The Ritz-Carlton, где прошли переговоры делегаций России и США

В связи с этим, по их словам, Трампу, возможно, придется сделать выбор: усилить давление на Россию или пойти на более серьезные уступки ей, чтобы уложиться в установленный им срок прекращения боев.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт за 24 часа. Вскоре после инаугурации он говорил, что надеется сделать это в течение полугода. Bloomberg писал, что США надеются достичь перемирия на Украине к Пасхе (20 апреля), однако сроки могут отодвигаться из-за больших разногласий сторон. Трамп допускал ужесточение санкций против Москвы в рамках урегулирования.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций, по итогам которых Москва поддержала возобновление так называемой черноморской инициативы, но при этом поставила несколько условий, среди которых снятие санкционных ограничений с российских банков и их подключение к системе SWIFT. Это потребует согласия Евросоюза, что очень маловероятно, говорят собеседники Bloomberg.

Трамп после переговоров заявил: «Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать».

При этом он выразил уверенность, что обе стороны хотят завершения конфликта.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Европа урегулирование уступки переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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