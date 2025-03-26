В Европе заявили о «трудном решении» Трампа по конфликту на Украине
Президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять трудное решение в его усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявили Bloomberg европейские чиновники.
Они считают, что публичные обещания Трампа о скорейшем завершении боев могут использоваться Москвой против него, а решение Вашингтона увязать урегулирование конфликта с другими проблемами дает России «рычаги влияния». В то же время Россия, похоже, намерена продлить дискуссии и сузить обсуждаемые темы, заявляют собеседники агентства.
В связи с этим, по их словам, Трампу, возможно, придется сделать выбор: усилить давление на Россию или пойти на более серьезные уступки ей, чтобы уложиться в установленный им срок прекращения боев.
В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт за 24 часа. Вскоре после инаугурации он говорил, что надеется сделать это в течение полугода. Bloomberg писал, что США надеются достичь перемирия на Украине к Пасхе (20 апреля), однако сроки могут отодвигаться из-за больших разногласий сторон. Трамп допускал ужесточение санкций против Москвы в рамках урегулирования.
24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций, по итогам которых Москва поддержала возобновление так называемой черноморской инициативы, но при этом поставила несколько условий, среди которых снятие санкционных ограничений с российских банков и их подключение к системе SWIFT. Это потребует согласия Евросоюза, что очень маловероятно, говорят собеседники Bloomberg.
Трамп после переговоров заявил: «Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать».
При этом он выразил уверенность, что обе стороны хотят завершения конфликта.
Читайте РБК в Telegram.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов