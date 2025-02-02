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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Европейским лидерам «ментально больше нравился» бывший американский президент Джо Байден, тогда как у Трампа «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо», считает Путин. Оба не раз говорили о возможности встречи
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Представителям европейской политической элиты не нравится президент США Дональд Трамп, они с ним «боролись активно, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах», но после победы республиканца на выборах растерялись, заявил президент Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Путина, европейским лидерам «ментально больше нравился» бывший американский президент Джо Байден. «У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах», — сказал он.

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Тем не менее, уверен Путин, «Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро», и «все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

По данным Politico, администрация Трампа после прихода его к власти предпочла контакты напрямую с лидерами европейских стран в обход руководства ЕС, чем устроила Брюсселю «холодный душ». Еще до переизбрания Трампа президентом в европейских странах обсуждали возможное изменение политики Вашингтона по отношению к Украине, ослабление связей с Соединенными Штатами в военной сфере и начало торговых войн, писала газета The Washington Post.

Республиканец подталкивает Евросоюз к выбору между двумя проигрышными сценариями: поддержать США в торговой войне с Китаем или полностью отказаться от импорта китайских товаров, сообщало также издание Politico.

Кроме того, американский лидер пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС. Евросоюз не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», считает Трамп.

Трамп неоднократно заявлял о намерении поговорить с Путиным. Тот также говорил, что им следует встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и спокойно поговорить по всем направлениям. По словам американского президента, Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию.

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Владимир Путин Дональд Трамп ЕС США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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