Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Представителям европейской политической элиты не нравится президент США Дональд Трамп, они с ним «боролись активно, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах», но после победы республиканца на выборах растерялись, заявил президент Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
По мнению Путина, европейским лидерам «ментально больше нравился» бывший американский президент Джо Байден. «У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике и других вопросах», — сказал он.
Тем не менее, уверен Путин, «Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро», и «все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».
По данным Politico, администрация Трампа после прихода его к власти предпочла контакты напрямую с лидерами европейских стран в обход руководства ЕС, чем устроила Брюсселю «холодный душ». Еще до переизбрания Трампа президентом в европейских странах обсуждали возможное изменение политики Вашингтона по отношению к Украине, ослабление связей с Соединенными Штатами в военной сфере и начало торговых войн, писала газета The Washington Post.
Республиканец подталкивает Евросоюз к выбору между двумя проигрышными сценариями: поддержать США в торговой войне с Китаем или полностью отказаться от импорта китайских товаров, сообщало также издание Politico.
Кроме того, американский лидер пригрозил ввести пошлины на товары из ЕС. Евросоюз не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», считает Трамп.
Трамп неоднократно заявлял о намерении поговорить с Путиным. Тот также говорил, что им следует встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и спокойно поговорить по всем направлениям. По словам американского президента, Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию.
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