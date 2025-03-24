Песков назвал подарок Путина Трампу личным и отказался рассказать детали

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Steffen Kugler / Getty Images)

Картина, которую президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу, это личный подарок, поэтому в Кремле не хотели бы сообщать какие-то подробности. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать. Если сам президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», — ответил он на вопрос журналиста об авторе и смысле подарка.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поделился деталями о своей встрече с Путиным 13 марта. По словам Уиткоффа, российский президент через него передал Трампу портрет, заказанный «у ведущего российского художника», а также рассказал историю, как переживал за республиканца после покушения.

Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным.