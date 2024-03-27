Politico узнала, что ЕС оставит €5 млрд прибыли от активов ЦБ для судов
Евросоюз намерен сохранить часть прибыли от российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, в размере €5 млрд для оплаты текущих и потенциальных судебных тяжб в России и других странах, сообщает Politico со ссылкой на документ ЕС.
«Прибыль за 2022–2023 годы, связанная с российскими замороженными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках «обычного бизнеса». Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания», — заявили изданию в Euroclear.
В середине февраля ЕС утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где хранится нболее €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Прибыль, полученная до этого момента, останется у Euroclear, отмечает Politico.
В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от этих замороженных активов для поддержки Украины: 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% — на восстановление страны.
Как отмечают Politico и Reuters, прибыль от активов оценивается в €2,5–3 млрд в год. В Euroclear хранятся чуть более €190 млрд российских активов, всего Запад заморозил около €260 млрд.
Россия будет реагировать на изъятие замороженных активов и использование их в пользу Украины незеркально, задействует все судебные механизмы, заявил в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также предупреждал, что ЕС, решив передать Украине замороженные активы России, тем самым разрушит свою инвестиционную привлекательность ЕС — устои экономики, поскольку частная собственность государства — «это святое, это нельзя трогать».
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ