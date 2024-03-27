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Война санкций ,  
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Politico узнала, что ЕС оставит €5 млрд прибыли от активов ЦБ для судов

Politico: ЕС оставит €5 млрд прибыли от активов ЦБ для судебных тяжб
Сюжет
Война санкций
ЕС сохранит €5 млрд прибыли от замороженных российских активов, чтобы оплачивать судебные тяжбы с Москвой, которыми она угрожала за изъятие денег. Россия обещала ответить на любые действия с ее замороженными активами
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз намерен сохранить часть прибыли от российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, в размере €5 млрд для оплаты текущих и потенциальных судебных тяжб в России и других странах, сообщает Politico со ссылкой на документ ЕС.

«Прибыль за 2022–2023 годы, связанная с российскими замороженными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках «обычного бизнеса». Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания», — заявили изданию в Euroclear.

В середине февраля ЕС утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где хранится нболее €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Прибыль, полученная до этого момента, останется у Euroclear, отмечает Politico.

В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от этих замороженных активов для поддержки Украины: 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% — на восстановление страны.

Как отмечают Politico и Reuters, прибыль от активов оценивается в €2,5–3 млрд в год. В Euroclear хранятся чуть более €190 млрд российских активов, всего Запад заморозил около €260 млрд.

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Россия будет реагировать на изъятие замороженных активов и использование их в пользу Украины незеркально, задействует все судебные механизмы, заявил в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также предупреждал, что ЕС, решив передать Украине замороженные активы России, тем самым разрушит свою инвестиционную привлекательность ЕС — устои экономики, поскольку частная собственность государства — «это святое, это нельзя трогать».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз Euroclear российские активы конфискация
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