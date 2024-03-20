ЕК предложила использование доходов от активов ЦБ для нужд Киева

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Еврокомиссия предложила использовать доходы от российских замороженных активов Банка России для поддержки Украины: прибыль в размере €2,5-3 миллиардов евро ($2,7-3,3 млрд) в год, передает Reuters.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее написал в X (бывший Twitter, заблокирована на территории России), что «сегодняшнее предложение перенаправит значительные доходы от замороженных российских государственных активов на благо Украины и ее народа».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение об изъятии 90% замороженных активов ЦБ на оружие ВСУ, о котором ранее говорил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, — это еще одно заявление в русле разрушения юридических основ европейского и международного права. В таком случае, по словам представителя Кремля, «ущерб будет неизбежен».

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