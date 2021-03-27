США обвинили Китай в бойкоте западных брендов из-за уйгуров

Китайские интернет-пользователи призвали отказываться от марок одежды H&M, Nike и Adidas, которые прекратили закупать хлопок из Синьцзяна, считая его производство рабским трудом. США назвали это государственным бойкотом

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Пекин на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать хлопок из Синьцзяна, выращиваемый уйгурами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер на брифинге, пишет Bloomberg.

По словам Портер, в китайских социальных сетях идет направленная информационная кампания, курируемая властями. Ее цель — бойкот иностранных фирм, которые не хотят закупать хлопок, собранный в СУАР, и считающие, что продукция из этой автономии произведена с использованием рабского труда.

«Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», — заявила представитель Госдепартамента.

По данным Reuters, пользователи китайских соцсетей призывают отказываться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзянский хлопок для своих производств. В Пекине заявили, что такие решения, в первую очередь, обернутся потерями для самих компаний.