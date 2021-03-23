Боррель назвал ответные санкции КНР против ЕС неприемлемыми

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Китая против Евросоюза неприемлемы, и призвал Пекин к диалогу с Брюсселем, а не к конфронтации. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Боррель отметил, что ЕС продолжит защищать права человека и реагировать на их нарушение, независимо от того, где это происходит.

«Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию», — заявил он.

22 марта КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний, обвинив их в том, что они «грубым образом наносят вред суверенитету и интересами страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию». Это стало ответом на аналогичные действия Евросоюза. Под ограничения попали в том числе члены Европарламента, а из организаций — комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европейского парламента. Фигурантам санкционного списка и членам их семей запрещен въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Попавшие под санкции организации не смогут вести коммерческую деятельность на китайской территории.