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Боррель назвал ответные санкции КНР против ЕС неприемлемыми

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Китая против Евросоюза неприемлемы, и призвал Пекин к диалогу с Брюсселем, а не к конфронтации. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Боррель отметил, что ЕС продолжит защищать права человека и реагировать на их нарушение, независимо от того, где это происходит.

«Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию», — заявил он.

Китай ввел санкции против европейских граждан и организаций
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Вид на здание МИД КНР

22 марта КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний, обвинив их в том, что они «грубым образом наносят вред суверенитету и интересами страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию». Это стало ответом на аналогичные действия Евросоюза. Под ограничения попали в том числе члены Европарламента, а из организаций — комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европейского парламента. Фигурантам санкционного списка и членам их семей запрещен въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Попавшие под санкции организации не смогут вести коммерческую деятельность на китайской территории.

Перед этим Брюссель ввел санкции против нескольких чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района из-за преследования мусульман-уйгуров. Их активы будут заморожены на территории Евросоюза. Кроме того, им запрещен въезд в ЕС.

Жозеп Боррель санкции Китай ЕС
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