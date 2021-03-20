О чем Пекин и Вашингтон спорили на Аляске и что это значит для России

Китай посоветовал США заниматься своей демократией О чем Пекин и Вашингтон спорили на Аляске и что это значит для России

Делегации США и Китая впервые встретились после прихода к власти Джо Байдена. Переговоры прошли напряженно, дать старт улучшению отношений не удалось, признают участники. О чем спорят две крупнейшие экономики мира, разбирался РБК

Переговоры высокопоставленных представителей США и Китая в Анкоридже (штат Аляска, США)

В чем США и Китай обвинили друг друга

В пятницу в Анкоридже (штат Аляска) завершились переговоры высокопоставленных представителей США и Китая. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, с китайской — член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Это была первая встреча представителей двух стран после прихода к власти в США новой администрации во главе с президентом от Демократической партии Джо Байденом. Как свидетельствуют американские СМИ, встреча сразу не задалась.

Представители США пожаловались на нарушение китайской делегацией протокола. В США заявили, что в начале переговоров договаривались о коротких двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника, но Ян Цзечи говорил более 15 минут, а из-за последовательного перевода его выступление растянулось на полчаса. Американские переговорщики посчитали нужным ответить на его высказывания, что еще удлинило вступление к переговорам. «Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», — сказал представитель администрации, слова которого процитировало издание Politico.

При этом китайская сторона объяснила свои действия тем, что США начали встречу с обвинений и тоже затянули начало встречи. Ян Цзечи говорил о том, что США должны перестать навязывать другим свою версию демократии и вместо этого задуматься над тем, как исправить свой собственный имидж. Таким образом он отреагировал на вступительные слова Блинкена, обвинившего Китай в действиях, которые подрывают стабильность глобального порядка.

«США не может говорить за весь мир, а только за правительство Соединенных Штатов», — сказал он. Он также указал, что Вашингтону стоит понять, что он не может вести переговоры с Пекином с позиции силы. «Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США», — отметил Ян, добавив, что США не удастся «задушить» Китай.