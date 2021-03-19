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Политика ,  
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В США обвинили китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах

Китайская делегация нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) и прибыла на них с расчетом на «игру на публику». Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Politico.

На встрече в Анкоридже со стороны США присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также министр иностранных дел Ван И.

«Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», — сказал представитель администрации.

По его словам, представители КНР нарушили протокол, превысив время своего выступления. В администрации заявили, что договаривались о коротких двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника.

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В ходе встречи Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на Соединенные Штаты «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность», передает Reuters.

В свою очередь Ян Цзечи ответил, что в США нарушаются права человека, а чернокожих американцев «убивают». Он также отметил, что Вашингтоне не следует вмешиваться в дела КНР. В то же время политик предложил отказаться от конфронтации и «менталитета холодной войны».

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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом заявил, что конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог.

По его словам, у Вашингтона и Пекина разные взгляды на многие вопросы, но сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и пытаться найти компромисс. В частности он отметил, что США нужно с осторожностью подходить к вопросам, связанным с суверенитетом КНР, в частности в ситуации с Гонконгом и Тайванем.

США Китай Энтони Блинкен Ван И
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