В США обвинили китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах

Китайская делегация нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) и прибыла на них с расчетом на «игру на публику». Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Politico.

На встрече в Анкоридже со стороны США присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также министр иностранных дел Ван И.

«Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», — сказал представитель администрации.

По его словам, представители КНР нарушили протокол, превысив время своего выступления. В администрации заявили, что договаривались о коротких двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника.