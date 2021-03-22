ЕС ввел санкции против «неофициального телохранителя Кадырова»

Командира отряда «Терек» Висмурадова, а также еще одного сотрудника МВД республики ЕС обвиняет в казнях, пытках и преследованиях ЛГБТ и противников режима Кадырова. Им запрещен въезд в ЕС, заморожены все находящиеся там активы

Абузайд Висмурадов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Евросоюз в понедельник, 23 марта, ввел санкции в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими, сообщает пресс-служба Евросовета.

Как говорится в заявлении, среди попавших под санкции есть лица, ответственные за преследование ЛГБТ и «политических оппонентов» в Чечне.

Под ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет в санкционном перечне неофициальным телохранителем главы республики Рамзана Кадырова.

Висмурадов, как считают в Брюсселе, лично курирует массовые и систематические преследования» представителей ЛГБТ-сообщества и противников правления Кадырова в Чечне с 2017 года. В частности, упоминаются внесудебные казни, неправомерные аресты и задержания и пытки. В ЕС заявили, что Висмурадов лично руководил этими действиями и принимал в них непосредственное участие.