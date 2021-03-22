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ЕС ввел санкции против «неофициального телохранителя Кадырова»

Командира отряда «Терек» Висмурадова, а также еще одного сотрудника МВД республики ЕС обвиняет в казнях, пытках и преследованиях ЛГБТ и противников режима Кадырова. Им запрещен въезд в ЕС, заморожены все находящиеся там активы
Абузайд Висмурадов
Абузайд Висмурадов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Евросоюз в понедельник, 23 марта, ввел санкции в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими, сообщает пресс-служба Евросовета.

Как говорится в заявлении, среди попавших под санкции есть лица, ответственные за преследование ЛГБТ и «политических оппонентов» в Чечне.

Под ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет в санкционном перечне неофициальным телохранителем главы республики Рамзана Кадырова.

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Политика
Фото:Francisco Seco / AP

Висмурадов, как считают в Брюсселе, лично курирует массовые и систематические преследования» представителей ЛГБТ-сообщества и противников правления Кадырова в Чечне с 2017 года. В частности, упоминаются внесудебные казни, неправомерные аресты и задержания и пытки. В ЕС заявили, что Висмурадов лично руководил этими действиями и принимал в них непосредственное участие.

Также под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Его, кроме преследования ЛГБТ, ЕС также обвиняет в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других многочисленных нарушениях прав человека.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД по Чечне и пресс-службу главы и правительства Чечни.

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Также под ограничения попали несколько чиновников китайской провинции Синьцзян за преследование проживающих в ней мусульман-уйгуров, представители ливийского ополчения за похищения и пытки людей, Генпрокуратура Северной Кореи, Агентство национальной безопасности Эритреи.

Санкции предусматривают заморозку всех активов на территории Евросоюза, запрет на въезд в ЕС, а также на оказание всем попавшим под санкции финансирования со стороны физических и юридических лиц.

В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Тема преследования ЛГБТ и противников Кадырова в Чечне стала предметом нового широкого обсуждения после мартовской публикации «Новой газеты», в которой бывший служащий полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова рассказал о задержании, пытках и казнях, осуществлявшихся под руководством высокопоставленных сотрудников чеченского МВД.

После этого чеченский спецназ обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить нападки со стороны издания. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не исключил обращение в суд из-за угроз спецназовцев, Кадыров ответил ему на это фразой «посмотрим, чья возьмет».

ЕС после этого обратился к властям Чеченской Республики с требованием прекратить запугивание журналистов.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Любовь Порываева
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