ЕС ввел санкции против «неофициального телохранителя Кадырова»
Евросоюз в понедельник, 23 марта, ввел санкции в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими, сообщает пресс-служба Евросовета.
Как говорится в заявлении, среди попавших под санкции есть лица, ответственные за преследование ЛГБТ и «политических оппонентов» в Чечне.
Под ограничения попал командир спецотряда «Терек» и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет в санкционном перечне неофициальным телохранителем главы республики Рамзана Кадырова.
Висмурадов, как считают в Брюсселе, лично курирует массовые и систематические преследования» представителей ЛГБТ-сообщества и противников правления Кадырова в Чечне с 2017 года. В частности, упоминаются внесудебные казни, неправомерные аресты и задержания и пытки. В ЕС заявили, что Висмурадов лично руководил этими действиями и принимал в них непосредственное участие.