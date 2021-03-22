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Политика ,  
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Китай ввел санкции против европейских граждан и организаций

Вид на здание МИД КНР
Вид на здание МИД КНР (Фото: Andy Wong / AP)

КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний за вмешательство в ее внутренние дела. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

«Китайская сторона решила ввести санкции в отношении десяти физических и четырех юридических лиц, которые грубым образом наносят вред суверенитету и интересами страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию», — говорится в сообщении.

В черный список попали члены Европарламента:

  • Райнхардт Бютикофер от партии «Зеленых», возглавляет европейскую делегацию по отношениям с КНР;
  • Михаэль Галер от Европейской народной партии, занимает должность вице-главы делегации в объединенной Парламентской ассамблее ЕС и стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP-EU Joint Parliamentary Assembly);
  • Рафаэль Глюксманн от Социал-демократической партии, возглавляет спецкомитет по борьбе с иностранным вмешательством в демократические процессы ЕС;
  • Ильхан Кьючьюк от болгарского Движения за права и свободы, возглавляет делегацию в европейско-турецком объединенном парламентском комитете;
  • Мириам Лексманн от словацкого Христианско-демократического движения, состоит в комитете по иностранным делам.

В санкционный лист попали также член нидерландского парламента Сьёрд Вимер Сьёрдсма, член бельгийского парламента Самюэль Коголати, депутат литовского сейма Довиле Шакалиене, а также ученые Адриан Ценц из Германии и Бьорн Ерден из Швеции.

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Из организаций в черном списке оказались комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китаеведения Меркатора в Германии, а также датский Альянс фондов поддержки демократии.

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Всем попавшим под санкции гражданам и членам их семей запрещен въезд на территории материкового Китая, Гонконга и Макао. Организациям и связанным с ними институтам нельзя будет вести коммерческую деятельность в КНР.

Введение этих санкций стало ответом на санкционную политику ЕС. 22 марта Европейский союз ввел ограничения в отношении нескольких чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района. Причиной стало преследование мусульман-уйгуров, которые проживают в этом регионе. Санкционная политика предусматривает заморозку активов подсанкционных лиц на территории Евросоюза, а также запрет на въезд в ЕС.

санкции Евросоюз Китай Синьцзян-Уйгурский район
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