Китай ввел санкции против европейских граждан и организаций

Вид на здание МИД КНР (Фото: Andy Wong / AP)

КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний за вмешательство в ее внутренние дела. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

«Китайская сторона решила ввести санкции в отношении десяти физических и четырех юридических лиц, которые грубым образом наносят вред суверенитету и интересами страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию», — говорится в сообщении.

В черный список попали члены Европарламента:

Райнхардт Бютикофер от партии «Зеленых», возглавляет европейскую делегацию по отношениям с КНР;

Михаэль Галер от Европейской народной партии, занимает должность вице-главы делегации в объединенной Парламентской ассамблее ЕС и стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP-EU Joint Parliamentary Assembly);

Рафаэль Глюксманн от Социал-демократической партии, возглавляет спецкомитет по борьбе с иностранным вмешательством в демократические процессы ЕС;

Ильхан Кьючьюк от болгарского Движения за права и свободы, возглавляет делегацию в европейско-турецком объединенном парламентском комитете;

Мириам Лексманн от словацкого Христианско-демократического движения, состоит в комитете по иностранным делам.

В санкционный лист попали также член нидерландского парламента Сьёрд Вимер Сьёрдсма, член бельгийского парламента Самюэль Коголати, депутат литовского сейма Довиле Шакалиене, а также ученые Адриан Ценц из Германии и Бьорн Ерден из Швеции.