Китай ввел санкции против европейских граждан и организаций
КНР ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний за вмешательство в ее внутренние дела. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.
«Китайская сторона решила ввести санкции в отношении десяти физических и четырех юридических лиц, которые грубым образом наносят вред суверенитету и интересами страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию», — говорится в сообщении.
В черный список попали члены Европарламента:
- Райнхардт Бютикофер от партии «Зеленых», возглавляет европейскую делегацию по отношениям с КНР;
- Михаэль Галер от Европейской народной партии, занимает должность вице-главы делегации в объединенной Парламентской ассамблее ЕС и стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP-EU Joint Parliamentary Assembly);
- Рафаэль Глюксманн от Социал-демократической партии, возглавляет спецкомитет по борьбе с иностранным вмешательством в демократические процессы ЕС;
- Ильхан Кьючьюк от болгарского Движения за права и свободы, возглавляет делегацию в европейско-турецком объединенном парламентском комитете;
- Мириам Лексманн от словацкого Христианско-демократического движения, состоит в комитете по иностранным делам.
В санкционный лист попали также член нидерландского парламента Сьёрд Вимер Сьёрдсма, член бельгийского парламента Самюэль Коголати, депутат литовского сейма Довиле Шакалиене, а также ученые Адриан Ценц из Германии и Бьорн Ерден из Швеции.