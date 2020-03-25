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Российские туристы в ОАЭ и Кении сообщили о проблемах с вылетом на родину

Российские туристы в нескольких странах, где авиасообщение было прервано из-за вспышки коронавируса, пожаловались на то, что не могут вернуться домой
Фото: Kamran Jebreili / AP

Почти 200 граждан России находятся в аэропорту Дубая, где не работают ни магазины, ни кафе, сообщил РБК представитель «Аэрофлота». Речь идет о клиентах авиакомпании «Победа», среди которых есть пассажиры с маленькими детьми и беременные женщины. Покинуть Объединенные Арабские Эмираты они не могут по той причине, что власти страны не предоставляют разрешения на рейс, рассказал РБК источник, близкий к группе компаний «Аэрофлот».

«Мы не можем им обозначить время вылета, чтобы они могли разъехаться по отелям, потому что нет никакой информации от властей ОАЭ. Мы очень надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен, потому что держать почти 200 человек в аэропорту в абсолютном неведении — это полное издевательство над россиянами», — сказал официальный представитель «Аэрофлота».

Проблемы из-за отмены рейсов через ОАЭ возникли и у туристов, которые находятся в Кении. Так, оказавшийся в этой стране Богдан Митин-Шевченко сообщил РБК, что у него были билеты из Найроби с пересадкой в Абу-Даби, но они были отменены. Вслед за этим международное авиасообщение отменила и Кения.

В посольстве России в Найроби РБК сообщили, что собирают список граждан, которые не смогли выехать из Кении. «У нас есть указание МИД — собрать списки людей, которые нуждаются в эвакуации. Не идет речи о том, что есть какой-то определенный борт, который может сюда прилететь. Нужно сначала уточнить количество граждан, которые здесь находятся, чтобы организовать чартерные рейсы. Потом будет принято какое-то решение», — сообщили РБК в диппредставительстве России в Кении.

Ростуризм пообещал за неделю вернуть домой организованных туристов
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Проблемы иного рода возникли у туристов в Аргентине. Там российский МИД договорился о вывозе россиян на родину через Мадрид рейсом Aerolineas Argentinas , однако из 120 человек, которые обратились за помощью, лететь согласились только четыре человека. Авиакомпания при этом уведомила, что для полета необходимо зарегистрировать как минимум 15 человек, сообщается в заявлении российского представительства в Facebook.

«Мы в индивидуальном порядке каждому туристу сказали вчера, и сегодня обзваниваем, что это пока единственная возможность. Не стоит сидеть и рассчитывать, что завтра или послезавтра, и даже, может быть, через месяц за вами прилетит какой-то спецборт» — подчеркнул посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Российские авиакомпании вывезли из-за границы почти 20 тыс. граждан за прошлую неделю. Приоритет отдали странам с наиболее сложной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. В их число вошли Болгария, Испания, Кипр, Венгрия, Молдавия, Франция, Черногория, Индия и Индонезия.

Ростуризм пообещал 24 марта забрать за одну неделю всех туристов, отдыхающих по турпутевкам. По оценкам ведомства, за рубежом сейчас находятся более 57 тыс. таких россиян.

Авторы: Артем Филипенок, Алена Прохоренко
Теги: коронавирус, туристы
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