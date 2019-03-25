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Политика ,  
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СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
По данным источников, российские военные посетили Каракас в рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Ранее появилась информация о том, что они прилетели с территории Сирии
Фото: FedericoBlackB / Twitter

Два самолета с российскими военными прибыли в Венесуэлу для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству, заявил агентству «РИА Новости» дипломатический источник в Каракасе и подтвердил Associated Press (AP) неназванный венесуэльский чиновник.

"Прибыли для участия в двусторонних консультациях", - заявил собеседник агентства. По его словам, визит связан с реализацией контрактов, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В свою очередь, источник AP рассказал, что российские военные приехали чтобы обсудить техобслуживание оборудования, а также стратегию и тренировки.

Политика
СМИ узнали о визите двух транспортников Минобороны России в Венесуэлу

Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщило, что в страну прибыли два российских транспортных самолетах, на которых прилетела группа военных, возглавляемая генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Издание ссылалось на журналиста Хавьера Майорку и его записи в Twittter. По его словам, в Венесуэлы прибыли 99 российских военнослужащих.

Майкорка не указал источник информации, для ее подтверждения он использовал фото, которые опубликовал пользователь FedericoBlackB, на которых видно два воздушных судна – Ан-124-100 «Руслан» и ИЛ-62М с бортовым номером RA-86596 (по данным открытых источников, такой самолет принадлежит 223 летному отряду Минобороны).Сообщалось, что второй самолет был грузовым – на нем для военных из России доставили 35 т груза. 

По информацию мониторингового сервиса CivMilAIr, отслеживающего передвижения самолетов, 23 марта с территории Сирии в сторону Латинской Америки вылетели Ил-62М RA-86496 и грузовой Ан-124-100 с бортовым номером RA-82035.

 

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, Минобороны
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