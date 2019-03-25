СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу

По данным источников, российские военные посетили Каракас в рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Ранее появилась информация о том, что они прилетели с территории Сирии

Фото: FedericoBlackB / Twitter

Два самолета с российскими военными прибыли в Венесуэлу для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству, заявил агентству «РИА Новости» дипломатический источник в Каракасе и подтвердил Associated Press (AP) неназванный венесуэльский чиновник.

"Прибыли для участия в двусторонних консультациях", - заявил собеседник агентства. По его словам, визит связан с реализацией контрактов, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В свою очередь, источник AP рассказал, что российские военные приехали чтобы обсудить техобслуживание оборудования, а также стратегию и тренировки.

Ранее венесуэльское издание El Nacional сообщило, что в страну прибыли два российских транспортных самолетах, на которых прилетела группа военных, возглавляемая генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Издание ссылалось на журналиста Хавьера Майорку и его записи в Twittter. По его словам, в Венесуэлы прибыли 99 российских военнослужащих.