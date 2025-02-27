 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Встреча Трампа с британским премьером последовала за визитом в США президента Франции. Лондон и Париж продвигают идею отправки на Украину миротворцев, Трамп говорил, что поддерживает ее, но участие США в миссии под вопросом
Дональд Трамп и Кир Стармер
Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Вашингтон, в Белом доме проходит его встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает AP.

Перед встречей политики обменялись рукопожатиями. Трамп также ответил на вопрос о заключении соглашения с Россией и Украиной фразой «Мы можем. Мы заключим».

Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины
Video

Стармер рассказал, что передал Трампу «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное королевство, и президент его принял.

Прошлая встреча политиков состоялась в сентябре 2024-го. Тогда, отмечает The Independent, произошел конфуз, так как Стармеру, который не ест мясо, подали курицу. В этот раз пожелания британского премьера Белый дом учел. После обеда у Трампа и Стармера запланировано продолжение переговоров.

Трамп предложил миротворцев на Украине в «приемлемой для всех» форме
Политика
Дональд Трамп

Одной из главных тем встречи должна стать Украина. Стармер в середине февраля заявил о готовности разместить британские войска в стране для обеспечения гарантий безопасности Украины. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Стармер планирует обсудить с Трампом вопрос присутствия миротворцев на Украине. Такая же задача была и у президента Франции Эмманюэля Макрона, который провел встречу с республиканцем 24 февраля.

Трамп говорил, что поддерживает позицию Франции и Великобритании по войскам на Украине. Он отмечал, что предоставление гарантий безопасности Киеву намерен поручить Европе. Президент заявлял, что миротворческий контингент на Украине должен быть размещен в «приемлемой» для всех сторон форме.

Американский президент также утверждал, что Владимир Путин не возражает против отправки миротворцев на Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил это заявление и отослал к озвученной главой МИДа Сергеем Лавровым позиции. Согласно ей, Россия считает неприемлемым появление войск из стран НАТО, «но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп США Великобритания Кир Стармер Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Фермеры призвали Евросоюз отложить введение пошлин на удобрения из России
Экономика
Белый дом раскрыл, сколько США хотят заработать на сделке с Украиной
Экономика
Уиткофф заявил о перспективах сотрудничества США и России после конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 21:00
Генсек НАТО сообщил об обсуждении помощи Украине в разговоре с ТрампомПолитика, 21:26
Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский⁠Спорт, 21:25
Безос отправит в космос женский экипаж с Кэтти Перри и своей невестойТехнологии и медиа, 21:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и УкраиныПолитика, 21:10
Редкоземельные металлы: что это, свойства, где добываютсяБаза знаний, 21:08
Медведев упустил четыре матчбола и не вышел в полуфинал турнира в ДубаеСпорт, 21:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле 13 человек пострадали при наезде автомобиля на людейПолитика, 21:04
Фермеры призвали Евросоюз отложить введение пошлин на удобрения из РоссииЭкономика, 21:04
8 вопросов про рубль: почему он перестал укрепляться и что будет дальшеИнвестиции, 21:02
В СКА заявили, что еще рассчитывают на своего лидера Евгения КузнецоваСпорт, 20:43
Общество «Знание» анонсировало приглашение в качестве лектора Илона МаскаПолитика, 20:42
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 20:41
«Чтобы не было как в Нигерии». Зачем отложили запуск цифрового рубляКрипто, 20:37