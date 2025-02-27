Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины

Встреча Трампа с британским премьером последовала за визитом в США президента Франции. Лондон и Париж продвигают идею отправки на Украину миротворцев, Трамп говорил, что поддерживает ее, но участие США в миссии под вопросом

Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Вашингтон, в Белом доме проходит его встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает AP.

Перед встречей политики обменялись рукопожатиями. Трамп также ответил на вопрос о заключении соглашения с Россией и Украиной фразой «Мы можем. Мы заключим».

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Стармер рассказал, что передал Трампу «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное королевство, и президент его принял.

Прошлая встреча политиков состоялась в сентябре 2024-го. Тогда, отмечает The Independent, произошел конфуз, так как Стармеру, который не ест мясо, подали курицу. В этот раз пожелания британского премьера Белый дом учел. После обеда у Трампа и Стармера запланировано продолжение переговоров.

Одной из главных тем встречи должна стать Украина. Стармер в середине февраля заявил о готовности разместить британские войска в стране для обеспечения гарантий безопасности Украины. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Стармер планирует обсудить с Трампом вопрос присутствия миротворцев на Украине. Такая же задача была и у президента Франции Эмманюэля Макрона, который провел встречу с республиканцем 24 февраля.

Трамп говорил, что поддерживает позицию Франции и Великобритании по войскам на Украине. Он отмечал, что предоставление гарантий безопасности Киеву намерен поручить Европе. Президент заявлял, что миротворческий контингент на Украине должен быть размещен в «приемлемой» для всех сторон форме.

Американский президент также утверждал, что Владимир Путин не возражает против отправки миротворцев на Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил это заявление и отослал к озвученной главой МИДа Сергеем Лавровым позиции. Согласно ей, Россия считает неприемлемым появление войск из стран НАТО, «но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами» на Украине.