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Военная операция на Украине ,  
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Британский премьер заявил о готовности разместить войска на Украине

Премьер Стармер: Британия готова отправить миротворцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер впервые пообещал при необходимости отправить миротворцев, но не уточнил возможный размер контингента. Зеленский просил направить около 100 тыс. солдат. Москву не устраивают предложения о британских миротворцах
Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Великобритания готова отправить на Украину свои Вооруженные силы для контроля за соблюдением мирного соглашения, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер в интервью The Telegraph.

С его слов, Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины, что включает в себя военную поддержку, на которую Британия уже выделила £3 млрд до 2030 года.

«Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, направив, в случае необходимости, наши собственные войска на места. Я говорю это не легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность в связи с потенциальной опасностью для британских военнослужащих», — сказал Стармер.

Британский премьер пояснил, что обеспечение безопасности Украины укрепляет безопасность Европы и Великобритании, а завершение конфликта не должно стать временной паузой.

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Это первый раз, когда Стармер публично обещает ввести миротворцев на территорию Украины, отмечает газета. Его заявление прозвучало накануне встречи с европейскими лидерами в Париже, которая запланирована на понедельник, 17 февраля.

The Times выяснила, что попытается выступить в качестве «моста» между Европой и США и в конце февраля поедет в Вашингтон, где представит скоординированную европейскую позицию. Но прежде он планирует заявить европейским лидерам о необходимости отнестись к требованиям США насчет повышение оборонных расходов со всей серьезностью, а также хотел бы добиться с их стороны смягчения риторики после скандальных заявлений, прозвучавших между американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и правительством Германии.

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Джей Ди Вэнс

Украине потребуется 100 тыс. западных миротворцев для контроля над линией разграничения, оценивал украинский президент Владимир Зеленский. По сведениям Financial Times, на самом деле украинские власти не ожидают размещения более 40-50 тыс. солдат.

Москва не принимает идею ввода западных миротворцев на территорию Украины. Весной 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров прогнозировал, что такой сценарий приведет к прямому столкновению НАТО с Россией, а в декабре 2024-го отметил, что российскую сторону не устраивают идеи, звучащие от приближенных к президенту США, насчет ввода «британских и европейских миротворческих сил».

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Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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