WSJ узнала о планах Европы обсудить с Трампом отправку военных на Украину

Макрон 24 февраля обсудит с Трампом взгляды стран Европы на то, как «успокоить» Украину, а Стармер 27 февраля представит ему план об отправке в страну миротворцев из ЕС, но с поддержкой США, после прекращения огня, пишет WSJ

Великобритания и Франция разрабатывают план размещения на Украине до 30 тыс. миротворцев, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, заявили европейские чиновники The Wall Street Journal.

Этот план будет зависеть от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на «ограниченную военную роль» Вашингтона, которую британские чиновники назвали «поддержкой». По данным издания, это собираются обсудить с республиканцем президент Франции Эмманюэль Макрон 24 февраля и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля в ходе визитов в США.

Ожидается, что Макрон расскажет Трампу о «более широких взглядах» европейских союзников на конфликт и о том, как «успокоить Украину», а Стармер обсудит с ним план дальнейших действий, но, скорее всего, не обратится с конкретным предложением о помощи США, рассказали европейские чиновники. Они отметили, что без поддержки Трампа план по отправке миротворцев столкнется с трудностями.

Разрабатываемый план не потребует развертывания американских войск на Украине, а будет стремиться использовать военный потенциал США, которого не хватает европейским силам, говорят источники WSJ. По их словам, США, к примеру, могли бы использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) в соседних с Украиной странах, чтобы «прикрыть» территорию последней, в то же время предоставив европейцам другие системы ПВО. Кроме того, американская авиация, базирующаяся за пределами Украины, «могла бы быть наготове на случай, если европейским войскам будет угрожать опасность», добавляют собеседники газеты.

«Костяк» миротворческих сил на Украине, согласно плану, составят британские и французские войска, пишет издание, подчеркивая, что они не будут развернуты вдоль линии фронта, а будут выполнять задачи по защите жизненно важной инфраструктуры, городов и портов, в том числе черноморских. За соблюдением режима прекращения огня будут следить беспилотники и спутники.

Британские чиновники считают, что участие США имеет решающее значение для обеспечения миротворческих сил «ключевыми возможностями», стимулирования других европейских стран отправить свой войска на Украину, а также для «сдерживания» России.

Ранее о разработке схожего плана по отправке миротворцев на Украину писали The Telegraph и Bloomberg. Агентство отмечало, что от отправки своих военных на Украину отказались Болгария, Словакия, Хорватия и Польша, Италия отнеслась к этой идее скептически, Германия посчитала несвоевременными подобные обязательства.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Украине потребуется около 100 тыс. миротворцев в качестве гарантий безопасности.

США призывают страны Европы взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. Глава Пентагона Пит Хегсет исключил отправку американского контингента в страну. Вице-президент Джей Ди Вэнс при этом отмечал, что для давления на Россию есть как «экономические», так и «военные рычаги», и все варианты «остаются на столе».

Президент США Дональд Трамп поддержал идею об отправке миротворческого контингента на Украину после прекращения огня без участия американских войск.

В Кремле выразили обеспокоенность возможной отправкой войск НАТО на Украину. «Это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.