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Политика ,  
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Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США

Анатолий Антонов завершает работу в качестве посла России в США и возвращается в Россию, сообщило ТАСС посольство в Вашингтоне.

Ожидается, что он вылетит в Россию этой ночью.

Антонову 69 лет. Он родился в Омске в 1955 году, в МИДе с 1978 года. В 2011-2016 годах был замминистра обороны, после чего вернулся в дипломатическое ведомство. Чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне он стал в 2017 году.

В конце июня Антонов в письме на имя главы неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» Валерия Орлова написал от руки: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

После этого МИД России, комментируя сведения о скором возвращении Антонова, напомнил, что решение о назначении или смене послов относится к прерогативе президента.

Материал дополняется.

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