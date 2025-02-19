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Переговоры России и США ,  
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Путин оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

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Переговоры России и США
Переговоры в Эр-Рияде принесли результат, Россия и США договорились о возобновлении работы дипведомств «в нормальном режиме», заявил Путин. С 2000 года Вашингтон выслал 225 российских дипломатов, Москва — 847 американских
Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде
Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде (Фото: Reuters)

Переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии принесли результат, работа диппредставительств России и США будет возобновляться, так как выдворение дипломатов «ни к чему хорошему не приводит», заявил российский президент Владимир Путин в ходе визита на производство беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Мне доложили [о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде], я оцениваю высоко, результат есть», — сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что в том числе делегации обсудили экономику, энергетику и космос.

Путин оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
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Президент России назвал целью прошедшей встречи «повышение доверия» между Москвой и Вашингтоном, без чего невозможно решить многие вопросы, в том числе касающиеся конфликта на Украине. Он отметил, что взаимные высылки дипломатов могли привести к тому, что в посольствах остались «одни уборщицы».

«Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит», — заявил Путин.

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Политика
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных представителей России и США впервые после начала военной операции на Украине. Стороны достигли договоренности восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Украинская делегация не присутствовала на встрече. Она также стала причиной переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

Москва и Вашингтон неоднократно обменивались выдворениями дипломатов. США стали лидером среди западных стран по количеству высланных российских дипломатов, достигшему 225 человек с 2000 года. Москва в ответ выслала 847 американских дипломатов. За несколько недель до переговоров в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о «нудном» диалоге с США насчет работы посольств.

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Россия США Саудовская Аравия Владимир Путин дипломаты переговоры посольства
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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