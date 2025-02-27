МИД: Россия надеется, что переговоры с США в Турции укрепят доверие

Захарова раскрыла ожидания России от переговоров с США в Стамбуле

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия рассчитывает, что переговоры делегаций России и США в Стамбуле приблизят стороны к решению накопившихся проблем, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ведомство ведет трансляцию на YouTube.

По ее словам, в Турции проходит «экспертная встреча по поиску путей решения многих так называемых раздражителей, которые сохраняются» в диалоге между Москвой и Вашингтоном.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия и так далее», — отметила Захарова.

Переговоры в Стамбуле начались утром 27 января. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что обсуждаться будут проблемы в работе российского посольства в Вашингтоне и американского в Москве.

18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине, состоялась встреча высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Помимо прочего, стороны тогда обсудили двусторонние отношения и договорились о восстановлении численности посольств.