Министр Умеров заявил, что 50% западного оружия не поступает вовремя на Украину

Киев пожаловался на задержки в поставках половины западного оружия

Министр обороны Умеров заявил, что это приводит к потерям, и призвал союзников обеспечить своевременные поставки. Россия осуждает военную помощь Запада Киеву

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Киев не получает вовремя половину западного оружия, что приводит к потерям людей и территорий, заявил на форуме «Украина. Год 2024» министр обороны Рустем Умеров.

«Ситуация всегда динамична, всегда меняется, 50% не поставляется вовремя. То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории», — приводит его слова «РБК Украина».

Глава украинского Минобороны сообщил о наличии плана действий на 2024 год, который не подлежит огласке.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал не использовать западное оружие для ударов по территории России, что было одним из условий его поставок Киеву.

15 февраля Минобороны России сообщало об украинском обстреле Белгорода из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства.

Москва осуждает западную помощь Киеву, отмечая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Службе внешней разведки России сообщали, что за 2022 год была уничтожена бóльшая часть техники и вооружений, переданных Западом Украине.