Шольц исключил участие немецких военных в конфликте на Украине

Канцлер Шольц: немецкие солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине

Немецкие военные не будут участвовать в текущем конфликте на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном в X.

Он пояснил, что соглашение о гарантиях безопасности, которое Германия и Украина заключили 16 февраля, предусматривает долгосрочную поддержку Киева в том, чтобы страна могла сама себя защитить.

«Мы оказываем военную поддержку, например, путем поставок оружия и обучения украинских военных. <...> Одновременно с этим, понятно, что в этой войне немецких военных на Украине не будет. Соглашение не означает, что Германия станет участником войны», — отметил Шольц.

18 августа 2023 года Шольц также сказал, что на Украине нет и не будет немецких военных. Он добавил, что Германия не хочет быть втянутой в конфликт и старается не допустить этого.

16 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Он встретился с Шольцем и провел с ним переговоры, по итогам которых было подписано соглашение о гарантиях безопасности. Оно состоит из восьми частей — о военной помощи и сотрудничестве в сфере безопасности, об экономической помощи, о реформах и политическом сотрудничестве и др. Франция вслед за Германией подписала договор о гарантиях безопасности с Украиной.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России.

Москва осуждает оказание военной поддержки Киеву со стороны других стран и настаивает, что это не помешает ей достичь целей военной операции.