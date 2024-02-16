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Военная операция на Украине ,  
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Шольц исключил участие немецких военных в конфликте на Украине

Канцлер Шольц: немецкие солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Немецкие военные не будут участвовать в текущем конфликте на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном в X.

Он пояснил, что соглашение о гарантиях безопасности, которое Германия и Украина заключили 16 февраля, предусматривает долгосрочную поддержку Киева в том, чтобы страна могла сама себя защитить.

«Мы оказываем военную поддержку, например, путем поставок оружия и обучения украинских военных. <...> Одновременно с этим, понятно, что в этой войне немецких военных на Украине не будет. Соглашение не означает, что Германия станет участником войны», — отметил Шольц.

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Политика
Олаф Шольц

18 августа 2023 года Шольц также сказал, что на Украине нет и не будет немецких военных. Он добавил, что Германия не хочет быть втянутой в конфликт и старается не допустить этого.

16 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Он встретился с Шольцем и провел с ним переговоры, по итогам которых было подписано соглашение о гарантиях безопасности. Оно состоит из восьми частей — о военной помощи и сотрудничестве в сфере безопасности, об экономической помощи, о реформах и политическом сотрудничестве и др. Франция вслед за Германией подписала договор о гарантиях безопасности с Украиной.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России.

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Москва осуждает оказание военной поддержки Киеву со стороны других стран и настаивает, что это не помешает ей достичь целей военной операции.

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Олаф Шольц Германия Украина военные
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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