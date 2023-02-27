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Лукашенко потребовал отслеживать «мельчайшую агрессивность» на границах

Александр Лукашенко: нужно замечать «мельчайшую агрессивность» на границах Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовым ведомствам, потребовав замечать «мельчайшую агрессивность» на границах республики. Он также заявил, что ждет «железной дисциплины» от сотрудников КГБ и МВД
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правоохранительные органы Белоруссии должны замечать «любую мельчайшую агрессивность» в отношении страны, призвал президент Александр Лукашенко на совещании с руководителями силового блока страны, передает БелТА.

Лукашенко напомнил, что в стране есть «немалая численность людей в погонах», которые вооружены и «заточены» на защиту Отечества. «Это милиция, это КГБ, это военные — мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — сказал президент. Он отметил, что «они используют любые случаи, для того чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси», не уточнив, о ком именно говорит.

Президент потребовал жесточайшей дисциплины в подразделениях МВД и КГБ. «Каждый должен заниматься своим делом», — считает Лукашенко.

21 февраля Минобороны Белоруссии сообщило, что видит прямые угрозы военной безопасности страны, связанные с «масштабной милитаризацией европейского континента» и иностранным военным присутствием возле территории республики. В частности, к южным границам стянута значительная группировка украинской армии, утверждал полковник Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии и помощник министра обороны.

По словам Лукашенко, в случае агрессии с территории Украины Белоруссия будет вынуждена отвечать. «Мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, бороться с агрессором в том числе и с войсками Российской Федерации. Вместе», — сказал он.

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После начала российской спецоперации на Украине Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не намерен принимать участие в военных действиях. Еще в мае 2022 года он объявил, что в этом нет необходимости, однако в октябре признал, что в военной операции Белоруссия все же принимает участие, хотя и косвенно. По его словам, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории.

В январе 2023 года Лукашенко рассказал, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении. «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — пожаловался он, говоря о подготовке «боевиков» на Украине.

Он заявил, что готов воевать вместе с россиянами только в одном случае — «если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей». «Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — подчеркнул Лукашенко.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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