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В Минобороны Белоруссии заявили о группировке украинской армии у границ

В Минобороны Белоруссии заявили о прямых угрозах военной безопасности страны
Помощник министра обороны связал эти угрозы «с ускоренной масштабной милитаризацией европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия»
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Белоруссия рассматривает складывающуюся международную обстановку вокруг страны как кризисную и видит прямые угрозы военной безопасности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, его слова приводятся в телеграм-канале Минобороны.

«Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», — пояснил он.

По его словам, уже сейчас в Европе дислоцированы более 60 тыс. американских военнослужащих, «оснащенных современным ударным вооружением», а также около 34 тыс. солдат НАТО, из них свыше 22 тыс. сосредоточены в Польше и странах Балтии.

«По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении», — считает полковник.

По словам Ревенко, военные действия на Украине обострили обстановку на южной границе Белоруссии. В настоящее время близ белорусско-украинской границы стянута значительная группировка украинской армии. «Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них», — добавил он.

Президент Александр Лукашенко заявлял, что готов вместе с Россией «воевать с территории Беларуси» только в том случае, если с Украины «хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать». «Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — пригрозил он. «Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять», — добавил вместе с тем Лукашенко.

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Теги
Елена Чернышова
Белоруссия угрозы Украина НАТО
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