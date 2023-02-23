Лукашенко предупредил об ответе в случае агрессии с территории Украины

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Белоруссия ответит в случае агрессии с территории Украины, заявил президент Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китая, если против нас будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.

По его словам, он «предупредил» об этом Украину и западные страны, что в случае агрессии «будет совершенно иная война». «Мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, бороться с агрессором в том числе и войсками Российской Федерации. Вместе», — сказал он.

В конце января Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску заключить «пакт о ненападении». «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. <...> А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — сказал он, говоря о подготовке «боевиков» на Украине.

Белорусский президент неоднократно заявлял, что Минск не намерен принимать участие в военных действиях против Украины. В мае прошлого года он говорил, что в этом «нет необходимости». «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — пояснял он в феврале 2023-го.