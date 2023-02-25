Погранслужба Украины объявила о расширении минного поля у границ с Россией и Белоруссией

Украина расширит минное поле на границах с Россией и Белоруссией

Заминированная зона на границах с Россией и Белоруссией со стороны Украины расширится до 2 км. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о «демонстративном минировании» украинской стороной приграничной зоны

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Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предусматривает расширение заминированной полосы вдоль границ страны с Россией и Белоруссией, сообщает украинская погранслужба.

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминированная территория», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, урегулирован порядок привлечения к пограничной службе военных, бойцов Нацгвардии и Нацполиции, а также «определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения».

Белорусские пограничники неоднократно заявляли о «демонстративном минировании» украинской стороной приграничной зоны.

10 октября прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. В начале этого года на территорию республики прибыли новые российские силы и техника. Военные двух стран проводят в Белоруссии совместные учения различных родов войск.

В январе в граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины начали рыть окопы. Власти говорили, что заминирован весь периметр границы. 21 февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил о скоплении украинских войск у границ с республикой. Он сказал. что Минск видит прямую угрозу военной безопасности.

На Украине высказывали озабоченность ситуацией на границе с Белоруссией. «Мы вынуждены держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — заявил в январе посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Лукашенко говорил, что готов вместе с Россией «воевать с территории Беларуси» только в случае проявления агрессии Украиной. Также он рассказал, что Киев предлагал ему заключить «пакт о ненападении». Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что у Киева не было и нет планов нападать на Белоруссию.