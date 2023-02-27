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Пушилин заявил о шансах ВСУ попасть в окружение на севере Артемовска

Пушилин заявил о шансах ВСУ попасть в окружение после подрыва дамбы в Артемовске
Шансы украинских войск попасть в окружение после подрыва дамбы в городе «существенно увеличились», сказал врио главы ДНР
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Шансы украинских военных попасть в окружение после подрыва дамбы в Артемовске (украинское название — Бахмут) увеличились, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы фиксируем, что как раз для тех подразделений противника, которые сконцентрированы в северной части города, вот здесь сложности создаются. По сути, это медвежья услуга. Шансы попасть в окружение у противника, находящегося в северной части, существенно увеличились», — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что взятие под контроль поселка Ягодное и села Берховка на артемовском направлении позволило выйти к поселку Хромово и селу Богдановка, что в дальнейшем «складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

25 февраля в пресс-службе ЧВК «Вагнер» заявили, что украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске. Позднее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский предположил, что целью взрыва было замедлить наступление российских войск. В то же время он не исключил, что действия украинских военных могли быть связаны с намерением оставить город. Из-за подрыва дамбы вода хлынула в подвалы домов, сказал советник.

27 февраля Кимаковский сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои уже почти в центре Артемовска.

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Теги
Елена Чернышова
Денис Пушилин ДНР Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут)
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