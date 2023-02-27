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Помощник Байдена счел неактуальным вопрос о будущем Крыма

Помощник президента США Салливан счел неактуальным вопрос о будущем Крыма
США не будут вести переговоры о будущем суверенного государства — это прерогатива демократически избранного президента Украины. Но что Вашингтон может сделать — усилить позиции Киева за столом переговоров, подчеркнул Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото: Al Drago / POOL / EPA / ТАСС)

США в настоящий момент должны сосредоточиться на помощи Украине в возвращении территорий на линии соприкосновения и усилении ее позиций за столом переговоров. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

«Сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения», — подчеркнул он.

По словам помощника Джо Байдена, к вопросу Крыма и того, «что случится дальше» еще вернутся.

Салливан также указал на то, что США не будут вести переговоры о будущем суверенной Украины — это прерогатива демократически избранного президента страны Владимира Зеленского. Тем не менее Вашингтон видит перед собой цель усилить позиции Киева на поле боя и за столом переговоров.

Ранее помощник Байдена заявил, что решать, что произойдет с Крымом в контексте конфликта Украины и России, должны украинцы «при поддержке Соединенных Штатов». «Но я просто не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы», — добавил он.

Салливан отметил, что сейчас на территории Украины происходит контрнаступление на востоке, на юге, поэтому США необходимо передать Киеву оружие для борьбы.

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Зеленский 25 февраля заявил, что Киев готовится к тому, чтобы вернуть Крым под свой контроль. В ответ на это заявление губернатор полуострова Сергей Аксенов сказал, что Крым, как и присоединенные к России в сентябре 2022-го регионы, президенту Украины «не видать как своих ушей».

Байден, в свою очередь, допустил, что Украина может вернуть контроль над Крымом, но это произойдет не сразу. На вопрос о том, какой исход конфликта Москвы и Киева США будут считать победным, Байден ответил: «Это зависит от того, что решат украинцы».

Крым присоединился к России по итогам референдума в марте 2014 года, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — осенью 2022 года. Большинство стран не признают законность этих референдумов. Российский президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма и других четырех регионов в состав Украины «не существует и не может существовать».

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Виктория Громова Виктория Громова
Джейк Салливан Крым США
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