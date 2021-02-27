В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Протестный митинг у здания Национального собрания Армении в Ереване (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В центре Еревана проходит акция протеста оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Голос Армении».

Митинг начался в 15:00 по местному времени (14:00 мск) напротив здания Национального собрания Армении (парламент) на проспекте маршала Баграмяна. Как сообщает газета, рядом со зданием разбит палаточный лагерь и установлены печки. Сотрудники правоохранительных органов выстроились в цепь вдоль забора парламента.

Как сообщает портал Aysor, ссылаясь на заявление оппозиционного «Движения за спасение Родины», власти пытаются организовать провокацию на проспекте Баграмяна, спекулируя проблемой военнопленных и без вести пропавших.

«Призываем граждан не поддаваться на провокации, требуем у полиции проконтролировать ситуацию и не допустить нежелательных инцидентов и последствий. В противном случае ответственным за последствия является власть», — отмечается в заявлении.