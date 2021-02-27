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Протесты в Армении ,  
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В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Протестный митинг у здания Национального собрания Армении в Ереване
Протестный митинг у здания Национального собрания Армении в Ереване (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В центре Еревана проходит акция протеста оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Голос Армении».

Митинг начался в 15:00 по местному времени (14:00 мск) напротив здания Национального собрания Армении (парламент) на проспекте маршала Баграмяна. Как сообщает газета, рядом со зданием разбит палаточный лагерь и установлены печки. Сотрудники правоохранительных органов выстроились в цепь вдоль забора парламента.

Как сообщает портал Aysor, ссылаясь на заявление оппозиционного «Движения за спасение Родины», власти пытаются организовать провокацию на проспекте Баграмяна, спекулируя проблемой военнопленных и без вести пропавших.

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«Призываем граждан не поддаваться на провокации, требуем у полиции проконтролировать ситуацию и не допустить нежелательных инцидентов и последствий. В противном случае ответственным за последствия является власть», — отмечается в заявлении.

«Sputnik Армения» передает, что митинг начался с гимна и минуты молчания. Член «Движения по спасению Родины» Гегам Манукян призвал всех участников повернуться спиной к зданию парламента, и таким образом продемонстрировать его недееспособность. Он заявил, что депутаты, которые получают зарплаты за счет налогоплательщиков, не делают ничего, чтобы улучшить жизнь граждан. «Это тот редкий случай, когда народ встал рядом с армией, а не наоборот», — добавил Манукян.

По данным «РИА Новости», около 10 тыс. противников Пашиняна участвуют в митинге. Протестующие заняли отрезок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Посередине проспекта установили сцену, с которой выступают лидеры оппозиции, призывающие к отставке Пашиняна. Также они обратились к президенту республики Армену Саркисяну с просьбой не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.

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