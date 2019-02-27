Путин дал поручения по реализации мер из послания Федеральному собранию

В частности, речь идет о социальных доплатах к пенсиям, ипотечных каникулах, а также увеличении размера выплат в связи с рождением первого или второго ребенка

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по реализации мер, предложенных им в ходе послания Федеральному собранию. Их список опубликован на сайте Кремля.

Так, правительство должно обеспечить внесение в законодательство не позднее 10 апреля 2019 года поправок, которые позволят вернуть пенсионерам социальные доплаты к пенсиям, если те лишились доплат после того, как из-за индексации пенсий их доход превысил прожиточный минимум.

Задачу увеличения до 10 тыс. руб. ежемесячных выплат неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним инвалидом или инвалидом с детства I группы, кабмин должен решить до 25 марта.

К этому же сроку правительству необходимо добиться внесения в законодательство поправок о расширении сроков субсидирования ставок по ипотеке выше 6% семьям с двумя и более детьми. Такую поддержку предполагается оказывать в течение всего срока действия кредита.