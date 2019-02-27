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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин дал поручения по реализации мер из послания Федеральному собранию
В частности, речь идет о социальных доплатах к пенсиям, ипотечных каникулах, а также увеличении размера выплат в связи с рождением первого или второго ребенка
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по реализации мер, предложенных им в ходе послания Федеральному собранию. Их список опубликован на сайте Кремля.

Так, правительство должно обеспечить внесение в законодательство не позднее 10 апреля 2019 года поправок, которые позволят вернуть пенсионерам социальные доплаты к пенсиям, если те лишились доплат после того, как из-за индексации пенсий их доход превысил прожиточный минимум.

Задачу увеличения до 10 тыс. руб. ежемесячных выплат неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним инвалидом или инвалидом с детства I группы, кабмин должен решить до 25 марта.

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К этому же сроку правительству необходимо добиться внесения в законодательство поправок о расширении сроков субсидирования ставок по ипотеке выше 6% семьям с двумя и более детьми. Такую поддержку предполагается оказывать в течение всего срока действия кредита.

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Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Также до 25 марта правительство должно обеспечить внесение в законодательство норм о выплатах в размере 450 тыс. руб. для погашения ипотеки семьям, в которых начиная с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

До 15 января 2020-го правительству необходимо принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и отчитаться по данному вопросу. Кроме того, до 1 июля премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина должны добиться внесения в законодательство изменений, которые позволят предоставить ипотечные каникулы гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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Помимо этого Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду изучить практику квалификации экономических преступлений, заострив внимание на том, что сотрудников одной компании недопустимо необоснованно привлекать к уголовной ответственности как группу лиц, совершившую преступление по предварительному сговору. Соответствующий доклад президент должен получить до 1 декабря.

Другой вопрос, которой должны проанализировать Генпрокуратура и Верховный суд, касается сокращения оснований для продления сроков содержания под стражей обвиняемым в экономических преступлениях. В ходе послания Путин говорил, что такое часто происходит из-за того, что следствие затягивается «без всяких оснований».

Видео: РБК

Реализация мер поддержки, предложенных президентом в ходе послания, потребует от бюджета России 100–120 млрд руб. в год, говорил глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов. При этом в Пенсионном фонде России утверждали, что в течение шести лет на индексацию пенсий, после того как их размер сравнится с прожиточным минимумом, будет необходимо 150 млрд руб.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин
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