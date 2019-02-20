Силуанов оценил расходы на реализацию мер из послания Путина

Реализация мер поддержки, которые президент России Владимир Путин инициировал во время оглашения послания к Федеральному собранию, ежегодно будет стоить в общей сложности 100–120 млрд руб., оценил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Средства на это, по данным главы Минфина, выделят из бюджета, соответствующие поправки в федеральный закон будут внесены весной.
Во время оглашения послания Путин, как отметил Силуанов, детализировал положения прошлогоднего майского указа. Содержащиеся в нем поручения правительству рассчитаны на шесть лет.
«По оценкам считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном таком объеме составят около 100–120 млрд руб.», — сказал чиновник. «Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета. И уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения, с тем чтобы все положения послания были финансово обеспечены», — заверил он.