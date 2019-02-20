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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Силуанов оценил расходы на реализацию мер из послания Путина
В течение шести лет реализация мер поддержки, которые Путин предложил во время оглашения послания Федеральному собранию, обойдется бюджету в 100–120 млрд руб. в год, подсчитал вице-премьер и глава Минфина
Антон Силуанов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Реализация мер поддержки, которые президент России Владимир Путин инициировал во время оглашения послания к Федеральному собранию, ежегодно будет стоить в общей сложности 100–120 млрд руб., оценил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Средства на это, по данным главы Минфина, выделят из бюджета, соответствующие поправки в федеральный закон будут внесены весной.

Во время оглашения послания Путин, как отметил Силуанов, детализировал положения прошлогоднего майского указа. Содержащиеся в нем поручения правительству рассчитаны на шесть лет.

«По оценкам считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном таком объеме составят около 100–120 млрд руб.», — сказал чиновник. «Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета. И уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения, с тем чтобы все положения послания были финансово обеспечены», — заверил он.

Политика
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Бюджетные средства, уточнил Силуанов, в частности, пойдут на обеспечение индексации пенсий, поддержку семей и демографии, а также на реализацию указаний Путина по ипотеке.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Во время выступления в Гостином Дворе президент, как напомнил первый вице-премьер, дал поручение обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума (в среднем по стране составляет около 11 тыс. руб.) для пенсионеров, которые получали выплаты на уровне этого минимума. Кроме того, согласно предложению президента власти должны «досчитать и пересчитать пенсии, которые были получены с начала года».

«Доиндексация оценивается в текущем году в около 15–20 млрд руб.», — сказал Силуанов, за шесть лет бюджету это обойдется примерно в 150–160 млрд руб. Индексация будет произведена при выплате очередной пенсии, заверил чиновник. Ресурсы для этого, по его данным, в бюджете есть.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Антон Силуанов, Владимир Путин, Федеральное собрание
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