В ПФР оценили затраты на индексацию пенсий по поручению Путина

В ПФР оценили затраты на индексацию пенсий по поручению Путина

Для индексации пенсий уже после того, как их размер достигнет прожиточного минимума в регионе, потребуется 150 млрд руб. в течение шести лет, заявил РБК председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Это потребует 150 млрд руб. за шесть лет. Всего получателей федеральных и региональных социальных доплат в стране порядка 6 млн граждан», — сказал Дроздов.

Ранее в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что после индексации пенсий на 7,05% в январе размер выплат для некоторых граждан превысил прожиточный минимум по региону. В результате им больше не выплачивают социальные доплаты, подчеркнул президент.