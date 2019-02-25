Путин поручил ЦБ и кабмину решить вопрос снижения комиссий за переводы

Путин поручил ЦБ и кабмину решить вопрос снижения комиссий за переводы

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить меры по снижению комиссий за безналичные денежные переводы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент дал поручение по итогам форума «Деловой России», который прошел 6 февраля. Оно касается в том числе переводов с использованием банковских карт.

Банк России и правительство должны представить предложения до 30 апреля. Ответственными за реализацию поручения назначили премьер-министра Дмитрия Медведева и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

На форуме «Деловой России» Путин заявил, что комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком велики. Он отметил, что в некоторых странах комиссия составляет 0,3% или даже 0,2%. По мнению президента, высокие сборы в России являются «квазиналогом» и мешают экономическому росту.