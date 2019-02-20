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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин призвал не злоупотреблять продлением ареста по экономическим делам
Надо устранить поводы для автоматического продления арестов при расследовании экономических преступлений, заявил президент. Сроки содержания под стражей продлеваются «порой без веских оснований», знает Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить поводы для автоматического продления арестов для бизнесменов. С таким предложением он выступил, оглашая послание Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет телеканал РБК.

«Чтобы добиться масштабных целей <...> нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства», — уверен глава государства. Добросовестный бизнес, по его мнению, «не должен постоянно ходить под статьей».

Однако сегодня именно предпринимательство, как считает Путин, «указывает на целый ряд проблем в правоприменительной практике». «Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании могут попасть под признак «группа лиц по предварительному сговору», — отметил президент, добавив, что, по его мнению, «это вообще ерунда какая-то». «Такое бывает, к сожалению, и это влечет более строгую меру пресечения. И более тяжелое наказание позднее», — отметил президент.

«Кроме того, при расследовании так называемых экономических дел нужно ограничивать поводы продлевать раз за разом сроки задержания под стражей», — подчеркнул глава государства. Это, по его данным, «происходит порой без веских оснований». «Потому что не хватает времени для необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий», — знает Путин.

Эту проблему он, по его словам, уже обсуждал с генпрокурором Юрием Чайкой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. «Ну действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не взяли на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не забрали?» — «В отпуске был следователь», — привел пример президент. «Как так?» — возмутился он.

Подобные недоразумения глава государства частично объяснил «огромной нагрузкой», которая есть у следственных органов и «особенно в МВД». «Там просто вал [работы], и нужно что-то с этим тоже делать, посмотреть на это внимательно. Необходимо, может быть, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать», — предположил президент.

Однако ситуаций, когда «человек сидит за решеткой», а следователь «за несколько месяцев не вызвал его на допрос» и «в отпуск пошел», быть не должно, уверен Путин. «Надо точно с этим разобраться», — заявил он.

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Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

В связи с этим Генеральную прокуратуру и Верховный суд Путин попросил «еще раз проанализировать эти проблемы и представить соответствующие решения».

Согласно ст. 109 УПК России (сроки содержания под стражей), арест для подозреваемого может быть продлен «в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения». Дополнительно под стражей в такой ситуации могут оставить на полгода.

Дальнейшее продление срока допускается законом только для обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и «только в случаях особой сложности» дела.

Срок содержания под стражей более года, согласно законодательству, может быть продлен «лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений». Дальнейшее продление срока не допускается.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, экономические дела, Федеральное собрание, арест
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