Евросоюз назвал выборы в Белоруссии фиктивными и несвободными

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Евросоюз не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому собирается продолжать вводить санкции против Минска. Об этом заявили глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в том, кто будет управлять страной», — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека пригласили в Белоруссию всего за десять дней до выборов, что «помешало этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса». По словам Каллас, это «еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам».

Выборы президента проходили в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 мск. Выборы прошли в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом. Власти объяснили это «отсутствием мер безопасности на участках» и сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах.

Экзитпол показал, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства. По предварительным данным, за него проголосовали 87,6% избирателей.

За четыре дня до начала выборов Европарламент выпустил резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза и международное сообщество не признавать легитимность Лукашенко в случае его победы. Однако тот в ответ заявил, что ему фиолетово на непризнание выборов со стороны ЕС.