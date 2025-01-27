Песков заявил об абсолютной легитимности выборов президента в Белоруссии
Кремль признал итоги прошедших 26 января в Белоруссии президентских выборов прозрачными и честными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что утверждение Запада об их нелегитимности не стоит брать во внимание.
«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, — весьма предсказуемо. Не считаем возможным принимать их во внимание», — сказал он в ответ на просьбу оценить итоги выборов и заявления западных стран о том, что это была фикция, передал корреспондент РБК.
Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин поздравил коллегу, Александра Лукашенко, «с убедительной победой на выборах», которые, по его мнению, были «абсолютно легитимные, хорошо организованные».
Президентские выборы в Белоруссии завершились накануне. За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей. В ЦИК республики отметили, что за выборами в Белоруссии работали 486 международных наблюдателей из 52 стран мира и 331 иностранный журналист из 23 стран.
Вместе с тем еще в их начале двое кандидатов признали победу Лукашенко. Так, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич заявил, что «не надо быть Нострадамусом, чтобы понимать, что победит на выборах действующий президент». «Это знали все до выборов», — отметил он.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал прошедшие выборы: «только 87,6% белорусов любят своего «батьку». Поместятся ли остальные в тюрьмах?».
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