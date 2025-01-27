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Политика ,  
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В Минске словами «ни горячо, ни холодно» ответили на претензии к выборам

Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя заявления лидеров Евросоюза о непризнании результатов президентских выборов, заявил, что республике «ни горячо, ни холодно» от этих высказываний. Об этом сообщает БелТА.

Во время своего выступления Карпенко рассказал, в частности, о практике приглашать на президентские выборы наблюдателей из стран Запада.

«Мы же не приглашали эту [главу евродипломатии] Каю Каллас. Мы знаем ее русофобские подходы, <...> что от того, что она сказала, что не признает выборы в Белоруссии? Мне от этого ни горячо ни холодно. Я думаю, что и нашим гражданам [тоже]», — сказал глава ЦИК.

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Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Президентские выборы в Белоруссии завершились в воскресенье, 26 января. За Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. В ЦИК республики отметили, что на выборах работали 486 международных наблюдателей из 52 стран мира и 331 иностранный журналист из 23 государств.

В тот же день, когда экзитпол показал предварительные результаты, Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы фиктивными, а также добавили, что Евросоюз не считает их свободными и демократичными, поэтому собирается продолжать вводить санкции против Минска.

Вместе с тем еще в начале выборов двое из четырех остальных кандидатов признали победу Лукашенко. Так, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич заявил, что «не надо быть Нострадамусом, чтобы понимать, что победит на выборах действующий президент».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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