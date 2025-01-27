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Военная операция на Украине ,  
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«УП» указала на получение Зеленским «карт-бланша» на мирные переговоры

«УП»: украинцы выдали Зеленскому полный карт-бланш на переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
Последние результаты социологических опросов показывают, что на Украине не будет Майдана, если Зеленский решится на мирные переговоры с Россией, пишет «УП». Издание привело данные, что уже 50% украинцев готовы к компромиссу
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский получил «полный карт-бланш» на ведение мирных переговоров. Об этом пишет «Украинская правда», публикуя результаты социологического опроса украинцев компании Socis.

Согласно этому опросу, «за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров» и остановки конфликта, пишет издание. Оно приводит график, на котором отображены результаты исследований. Согласно ему, в декабре 2024 года число украинцев, которые склоняются к поиску компромиссного решения с привлечением лидеров иностранных государство, выросло до 50,6%. Это, по крайней мере с февраля 2024 года самый высокий результат (тогда за такой сценарий выступали 36,1% опрошенных).

Второй по популярности вариант ответа — приостановка боевых действий и заморозка конфликта по существующей линии боевого соприкосновения — 19,5%. Этот вариант ответа с февраля тоже стал почти в два раза популярнее (рост с 8,2%).

Число сторонников продолжения боевых действий до выхода на границы 1991 года упало с 33,5% в феврале 2024 года до 14,7% в декабре. Незначительно поменялось число желающих продолжать боевые действия до выхода на границы до 23 февраля 2022 года (с 11% до 10,2%).

Эти результаты опросов можно трактовать так, что «после начала переговоров вряд ли будет Майдан», пишет «Украинская правда».

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Фото:Иван Антипенко / Reuters

Другие опросы последнее время также фиксировали постепенный рост числа украинцев, которые согласны на переговоры или заморозку конфликта. Так, в июле 2024 года 44% украинцев утвердительно отвечали на вопрос, пришло ли время для начала мирных переговоров с Россией (опрос проводил Аналитический центр имени Александра Разумкова по заказу издания «Зеркало недели»). В августе о необходимости начать переговоры, говорили 57% украинцев (следовало из опроса, проведенного Национальным демократическим институтом). Число жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта «сколько потребуется», к ноябрю снизилось с 73 до 63%, показывали данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Для начала переговоров Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы, говорил в январе президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что хочет получить эти гарантии «до переговоров». Чтобы Киеву выйти на переговоры с Россией, Зеленскому достаточно отменить указ на запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Этот запрет вводился для всех, кроме президента Украины, говорил Зеленский. «Я — президент Украины, я — лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — заключил Зеленский.

Россия неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам с Украиной. Летом 2024 года Владимир Путин называл в числе условий отвод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Киев называл эти условия ультиматумом.

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