Последние результаты социологических опросов показывают, что на Украине не будет Майдана, если Зеленский решится на мирные переговоры с Россией, пишет «УП». Издание привело данные, что уже 50% украинцев готовы к компромиссу

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский получил «полный карт-бланш» на ведение мирных переговоров. Об этом пишет «Украинская правда», публикуя результаты социологического опроса украинцев компании Socis.

Согласно этому опросу, «за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров» и остановки конфликта, пишет издание. Оно приводит график, на котором отображены результаты исследований. Согласно ему, в декабре 2024 года число украинцев, которые склоняются к поиску компромиссного решения с привлечением лидеров иностранных государство, выросло до 50,6%. Это, по крайней мере с февраля 2024 года самый высокий результат (тогда за такой сценарий выступали 36,1% опрошенных).

Второй по популярности вариант ответа — приостановка боевых действий и заморозка конфликта по существующей линии боевого соприкосновения — 19,5%. Этот вариант ответа с февраля тоже стал почти в два раза популярнее (рост с 8,2%).

Число сторонников продолжения боевых действий до выхода на границы 1991 года упало с 33,5% в феврале 2024 года до 14,7% в декабре. Незначительно поменялось число желающих продолжать боевые действия до выхода на границы до 23 февраля 2022 года (с 11% до 10,2%).

Эти результаты опросов можно трактовать так, что «после начала переговоров вряд ли будет Майдан», пишет «Украинская правда».

Другие опросы последнее время также фиксировали постепенный рост числа украинцев, которые согласны на переговоры или заморозку конфликта. Так, в июле 2024 года 44% украинцев утвердительно отвечали на вопрос, пришло ли время для начала мирных переговоров с Россией (опрос проводил Аналитический центр имени Александра Разумкова по заказу издания «Зеркало недели»). В августе о необходимости начать переговоры, говорили 57% украинцев (следовало из опроса, проведенного Национальным демократическим институтом). Число жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта «сколько потребуется», к ноябрю снизилось с 73 до 63%, показывали данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Для начала переговоров Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы, говорил в январе президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что хочет получить эти гарантии «до переговоров». Чтобы Киеву выйти на переговоры с Россией, Зеленскому достаточно отменить указ на запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Этот запрет вводился для всех, кроме президента Украины, говорил Зеленский. «Я — президент Украины, я — лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — заключил Зеленский.

Россия неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам с Украиной. Летом 2024 года Владимир Путин называл в числе условий отвод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Киев называл эти условия ультиматумом.