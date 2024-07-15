Почти половина украинцев сочли, что пришло время для переговоров

За мирный диалог высказались 44% украинцев, большинство из них оказались с юга страны, меньшинство — с востока

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44% украинцев во время опроса утвердительно ответили на вопрос «Как вы считаете, пришло ли время для начала официальных мирных переговоров Украины и России?». Такое исследование общественного мнения проводил аналитический центр имени Александра Разумкова по заказу издания «Зеркало недели».

35% опрошенных отрицательно ответили на этот вопрос, еще 21% не определились со своей позицией.

Меньше всего готовых к переговорам украинцев оказалось на востоке страны (подконтрольные Киеву части Луганской, Донецкой, Харьковской областей и Днепропетровская область) — 33%. Среди жителей Центральной Украины (Киевская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области) готовность к диалогу выразили 49%, на западе (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Хмельницкая и Волынская области) — 35%. Больше всего за переговоры выступают жители юга (подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей, Николаевская и Одесская области) — 60%.

Опрос проводили с 20 по 28 июня 2024 года. В нем приняли участие 2007 респондентов в возрасте от 18 лет (в это число не входили те, кто принимает участие в боевых действиях).

Еще один вопрос, который задавали украинцам в ходе исследования, звучал следующим образом: «Как вы считаете, стоит ли Украине соглашаться на выполнение условий, выдвинутых Владимиром Путиным, ради прекращения Россией [военных действий]?» Речь идет об условиях, которые глава государства озвучил в июне этого года. Среди них — вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Украины от вступления в НАТО с безъядерным статусом.

83% опрошенных выступили против вывода ВСУ с территории этих регионов, 6% ответили, что на это условие стоит согласиться. 84% не поддержали признание их перехода (а также Крыма и Севастополя) в состав России.

Кроме того, большинство респондентов не поддержали отмену антироссийских санкций (77% — «против», 9% — «за»), которые Москва считает незаконными. По поводу фиксации в Конституции Украины нейтрального и безъядерного статуса «за» высказались около 22%, «против» — более 58%.

В России опросы об отношении граждан к специальной военной операции проводит исследовательская группа Russian Field. Последнее исследование проводилось 23 мая — 2 июня (участвовали 1617 респондентов).

За переход к мирным переговорам выступили 49% опрошенных, за продолжение операции — 41% (оставшиеся проценты приходятся на тех, кто затруднился или отказался ответить). Поддерживают ее проведение большинство опрошенных (71%), не поддерживают 20%. На вопрос об успешности операции 47% ответили, что она идет скорее успешно; 22% — определенно успешно; 11% — скорее неуспешно.

Наступательные действия поддержали 69% опрошенных, не поддержали — 21%. За удержание текущих позиций высказались 72%. Вывод войск поддержали 30%, не поддержали 52%.

Поддержат решение Путина остановить военную операцию и подписать мирное соглашение 51% опрошенных, 27% — скорее поддержат. 17% высказались против такого развития событий.

В числе условий, которые должны быть в мирном договоре (вопрос был открытым), 9% назвали признание Украиной ДНР и ЛНР в составе России, 7% — то же самое относительно Запорожской и Херсонской областей, еще 7% — отказ Киева от вступления в НАТО; 6% — денацификацию; 5% — капитуляцию Украины; 5% — мир на условиях России; 5% — демилитаризацию и т.д.