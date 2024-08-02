Опрос НДИ: 57% украинцев заявили, что Украине надо вступить в диалог с Россией

Почти 60% украинцев заявили, что Украине надо вступить в диалог с Россией

Несмотря на готовность к диалогу, украинцы не считают, что нужно отдавать России территории. Путин в июне назвал одним из условий для переговоров признание за Россией Крыма и четырех новых регионов полностью

Фото: Иван Антипенко / Reuters

57% украинцев заявили о необходимости начать переговоры с Россией о достижении мира, следует из опроса, проведенного Национальным демократическим институтом (НДИ). Результаты приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Этот показатель приблизился к уровню двухлетней давности: в мае 2022-го за вступление в переговоры выступали 59%. Самой низкой готовность была в январе 2023-го (29%), следует из результатов опросов НДИ.

Не согласны с тем, что Украине следует вступать в диалог, в мае были 38% респондентов. Это тоже примерно соответствует уровню мая 2022-го (37%). В январе 2023-го против переговоров выступали 66% — это пиковое значение.

В свежем опросе большинство выступило за то, чтобы Украина в ходе достижения мира вернула себе все территории, подконтрольные ей до 2014 года (66% поддержали это полностью, 19% — в некоторой степени, 10% не поддержали; остальное здесь и далее приходится на тех, кто затруднился с ответом). За отказ от Крыма и той части ДНР и ЛНР, которая вышла из-под контроля Киева до 24 февраля 2022-го, выступили 35% (полностью или частично поддерживают; против в той или иной мере — 60%). Еще больше респондентов поддержали идею, чтобы Украина осталась в границах территорий, которые она контролирует на текущий момент («за» в той или иной степени — 11%, против в той или иной степени — 77%).

Больше украинцев демонстрируют готовность отказаться от цели вступления страны в НАТО (поддерживают в той или иной мере такой шаг 23%, не поддерживают — 71%) или в ЕС (20 и 76% соответственно).

Телефонный опрос проводился в мае этого года, в нем участвовали 2508 респондентов со всей Украины.

Сейчас большинство опрошенных (36%) затруднились ответить, сколько, по их мнению, будет длиться конфликт. 18% считают, что речь идет о периоде между годом-двумя, 17% — от двух до пяти лет, 14% — 6–12 месяцев. Каждый из остальных вариантов (менее трех месяцев, три—шесть месяцев, более пяти лет) выбрали менее 10% опрошенных.

77% опрошенных заявили, что потеряли во время конфликта кого-то из друзей или знакомых, 20% — членов семей.

Похожую картину по готовности к переговорам показал еще один опрос украинцев, проведенный с 20 по 28 июня среди 2007 респондентов. 44% из них тогда утвердительно ответили на вопрос «Как вы считаете, пришло ли время для начала официальных мирных переговоров Украины и России?», 35% — отрицательно, 21% не определились со своей позицией.

В России опросы об отношении граждан к специальной военной операции проводит исследовательская группа Russian Field. Во время последнего исследования (23 мая — 2 июня, участвовали 1617 респондентов) за переход к мирным переговорам выступили 49% опрошенных, за продолжение операции — 41% (оставшиеся проценты приходятся на тех, кто затруднился или отказался ответить).