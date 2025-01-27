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Военная операция на Украине ,  
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Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров

УП: Буданов увидел риск существования Украины, если до лета не будет переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава ГУР предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры не начнутся до лета. Опросы показывают, что и в России, и на Украине люди ждут завершения конфликта, но пока стороны выдвигают несовместимые требования
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Если до лета не начнутся серьезные переговоры, могут запуститься очень опасные процессы для существования Украины. Такой прогноз дал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной раде, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Ответ Буданова прозвучал на вопрос: «Сколько еще времени есть?» 

«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — поделился впечатлением один из участников закрытой встречи.

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«Украинская правда» приводит результаты исследования социологической компании Socis, которые демонстрируют резкое увеличение доли тех украинцев, кто желает немедленных переговоров и остановки боевых действий. Издание отмечает, что в начале вооруженного конфликта лидировала группа жителей страны, которые выступали за возвращение границ 1991 года, и тогдашний отказ Киева продолжать переговоры в стамбульском формате соответствовал запросу общества, но за три года настроения сильно изменились.

К декабрю 2024 года за поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения боев высказались 50,6% опрошенных, приостановку боев и заморозку конфликта по нынешней линии фронта поддержали 19,5%, а за вариант с продолжением борьбы до выхода на границы 1991 года высказались только 14,7% — рекордно низкий уровень за все время конфликта. Наименее популярной стала опция с продолжением боев до восстановления статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, ее поддержали 10,2% опрошенных.

Большинство собеседников УП во властных кругах поделились опасением, что при прекращения боев без получения гарантий безопасности возможны пусть не массовые, но и не мирные протесты на Украине.

Среди россиян завершение военной операции, мир и победа России стали наиболее популярными желаниями на Новый год, следовало из декабрьского опроса ВЦИОМа. Такой ответ выбрали 37% опрошенных, он с большим отрывом опередил пункты со здоровьем родных, путешествиями и личными подарками.

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Власти Украины, прежде выступавшие за возвращение границ на момент обретения независимости, к началу этого года тоже скорректировали начальные переговорные требования. Киев требует частичного вступления в НАТО подконтрольных территорий и получения гарантий безопасности с возможным размещением зарубежных миротворцев по линии разграничения, но официально отказываться от претензий на утраченные территории не согласен. Украинская сторона не хочет и временной заморозки конфликта, предлагая найти прочное решение кризиса.

Москва также не признает возможность временного прекращения огня и настаивает на долгосрочном решении конфликта. Российская сторона стремится к выводу украинских войск с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признанию Киевом российского суверенитета над этими регионами и Крымом, снятию западных санкций, проведению демилитаризации и «денацификации» Украины.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кирилл Буданов Украина переговоры
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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