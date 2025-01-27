Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров

УП: Буданов увидел риск существования Украины, если до лета не будет переговоров

Глава ГУР предупредил об угрозе для существования Украины, если переговоры не начнутся до лета. Опросы показывают, что и в России, и на Украине люди ждут завершения конфликта, но пока стороны выдвигают несовместимые требования

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Если до лета не начнутся серьезные переговоры, могут запуститься очень опасные процессы для существования Украины. Такой прогноз дал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной раде, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Ответ Буданова прозвучал на вопрос: «Сколько еще времени есть?»

«Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось», — поделился впечатлением один из участников закрытой встречи.

«Украинская правда» приводит результаты исследования социологической компании Socis, которые демонстрируют резкое увеличение доли тех украинцев, кто желает немедленных переговоров и остановки боевых действий. Издание отмечает, что в начале вооруженного конфликта лидировала группа жителей страны, которые выступали за возвращение границ 1991 года, и тогдашний отказ Киева продолжать переговоры в стамбульском формате соответствовал запросу общества, но за три года настроения сильно изменились.

К декабрю 2024 года за поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения боев высказались 50,6% опрошенных, приостановку боев и заморозку конфликта по нынешней линии фронта поддержали 19,5%, а за вариант с продолжением борьбы до выхода на границы 1991 года высказались только 14,7% — рекордно низкий уровень за все время конфликта. Наименее популярной стала опция с продолжением боев до восстановления статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, ее поддержали 10,2% опрошенных.

Большинство собеседников УП во властных кругах поделились опасением, что при прекращения боев без получения гарантий безопасности возможны пусть не массовые, но и не мирные протесты на Украине.

Среди россиян завершение военной операции, мир и победа России стали наиболее популярными желаниями на Новый год, следовало из декабрьского опроса ВЦИОМа. Такой ответ выбрали 37% опрошенных, он с большим отрывом опередил пункты со здоровьем родных, путешествиями и личными подарками.

Власти Украины, прежде выступавшие за возвращение границ на момент обретения независимости, к началу этого года тоже скорректировали начальные переговорные требования. Киев требует частичного вступления в НАТО подконтрольных территорий и получения гарантий безопасности с возможным размещением зарубежных миротворцев по линии разграничения, но официально отказываться от претензий на утраченные территории не согласен. Украинская сторона не хочет и временной заморозки конфликта, предлагая найти прочное решение кризиса.

Москва также не признает возможность временного прекращения огня и настаивает на долгосрочном решении конфликта. Российская сторона стремится к выводу украинских войск с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признанию Киевом российского суверенитета над этими регионами и Крымом, снятию западных санкций, проведению демилитаризации и «денацификации» Украины.