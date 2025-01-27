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Политика ,  
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Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии

Лукашенко правит страной с 1994 года и на этих выборах переизбрался на седьмой срок. По его словам, преемника на посту президента он пока не ищет
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики — их на пресс-конференции привел глава Центризбиркома Игорь Карпенко.

За действующего президента проголосовали 86,82% избираталей.

Сам Лукашенко, проголосовав с утра, дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа. На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет. «Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — сказал он.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата:

  • депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — получил 2,02% голосов.
  • предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая (48 лет), которая участвовала в выборах президента 2020 года, — 1,86%.
  • первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков — 3,21%.
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.

Против всех проголосовали 3,6% белорусов.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Политика
Фото:Misha Friedman / Getty Images

В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Александра Лукашенко. На тех выборах собирались баллотироваться три оппозиционных кандидата — блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и предприниматель, сооснователь и директор в 2005–2017 годах Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Тихановского перед выборами задержали (и в 2021 году приговорили к 18 годам тюрьмы), и на выборы пошла его супруга Светлана Тихановская. Бабарико и Цепкало ЦИК отказала в регистрации.

По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% (4,66 млн) голосов, Тихановская набрала 10,12% (588,6 тыс.).

Многие участники протестов были арестованы и осуждены; оппозиционные структуры, выступавшие с жесткой критикой Лукашенко, подверглись преследованиям и фактически прекратили свою деятельность. Бабарико в 2021 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере; Цепкало вместе с семьей покинул страну после возбуждения против него уголовного дела. Заочно приговорен к 17 годам колонии за участие в экстремистском формировании. Тихановская после выборов покинула страну и продолжила политическую деятельность за рубежом. В 2023 году была заочно приговорена к 15 годам колонии общего режима — также за участие в экстремистском формировании.

По подсчетам «Центра новых идей», к началу 2024 года общее число эмигрантов из Белоруссии составило 500–600 тыс. человек, или 6–7% населения страны.

В 2022 году в Белоруссии по итогам референдума была изменена Конституция. Конституционным органом стало Всебелорусское народное собрание (ВНС); президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд, а также быть привлечен к ответственности после отставки за действия в период исполнения полномочий. В 2024 году в республике прошли парламентские выборы, а также выборы в региональный представительный орган (Совет республики Национального собрания) и делегатов ВНС.

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Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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