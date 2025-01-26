Лукашенко ответил на вопрос о поисках преемника для передачи власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не ищет преемника на пост главы государства, передает БелТА.
«Я этого преемника не ищу. <...> Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — сказал он.
Лукашенко добавил, что сейчас нужно думать прежде всего о том, как успешно пройти 2025 год и выстроить будущее страны, развивая сотрудничество с Россией и не попадая в зависимость от стран Запада.
В Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским) проходят выборы президента. В этом году они проходят в отсутствие западных наблюдателей. Кроме того, белорусские власти не стали открывать избирательные участки за рубежом, объяснив это «отсутствием мер безопасности» и сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах.
В избирательный бюллетень включены пять кандидатов. Кроме действующего лидера в него вошли депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Двое из этих кандидатов — Гайдукевич и Сыранков — уже признали победу Лукашенко.
За четыре дня до начала выборов Европарламент выпустил резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза и международное сообщество не признавать легитимность Лукашенко в случае его победы. Действующий лидер Белоруссии в ответ заявил, что ему фиолетово на непризнание выборов со стороны ЕС.
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