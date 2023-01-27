В Кремле не поверили заявлениям Нуланд о готовности США ослабить санкции
В России не видят готовности США к переговорам по ослаблению санкций, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«По-прежнему ничего (дипломатических путей) не просматривается. Эти заявления госпожи Нуланд — мы совершенно не склонны преувеличивать их значение. Ничего нового сказано не было. По сути это набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии какого-то маневра или гибкости в позиции Вашингтона, которая, в свою очередь, диаметрально расходится с нашей позицией», — сказал Песков.
Накануне, выступая в сенате, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США готовы рассмотреть возможность смягчения введенных против России санкций при условии вывода российских войск с территории Украины. «В контексте российского решения вести переговоры серьезно, вывести свои силы с Украины и вернуть территорию я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — сказала она.
Заявление Нуланд прокомментировали и в Совете Федерации. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров написал в телеграм-канале, что слова замгоссекретаря вызывают у него удивление и раздражение. Он сравнил такой подход с минскими соглашениями, напомнив, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года назвала эти договоренности «попыткой дать время» Киеву.
США и страны Запада начали вводить и ужесточать санкции против России после начала военной операции на Украине, под них попали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, большая часть российских руководителей и чиновников, бизнесмены, сотрудники СМИ, компании, банки, предприятия и военнослужащие. В ответ Россия внесла в санкционные списки сотни западных политиков, чиновников, журналистов и общественных деятелей.
США 26 января ввели очередные санкции против России, в список попали вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена, основатель Yota Сергей Адоньев и члены его семьи, структуры «Интерроса» Владимира Потанина, судоремонтные заводы и другие физические и юридические лица.
На данный момент Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, с февраля 2022 года их количество выросло четырехкратно, более чем до 13 тыс. Москва считает антироссийские санкции нелегитимными.