Посольство указало на неэффективность санкций США для российского рынка

Российский рынок остается привлекательным для иностранных инвесторов, несмотря на санкции Вашингтона, в первую очередь из-за ограничений страдают именно зарубежные компании, говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

«С каждой новой волной экономических барьеров становится очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода. Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения», — заявили в посольстве, назвав вводимые санкции нелегитимными.

В дипмиссии указали, что Россия остается открытой для налаживания деловых контактов, но при соблюдении рыночных, конкурентных условий ведения дел, отметив, что российский рынок адаптируется к новым условиям.

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