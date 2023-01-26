Нуланд назвала условия для смягчения антироссийских санкций

Нуланд сказала, что Госдеп поддержит смягчение санкций против России, если страна выведет войска с Украины и «вернет территории»

Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций в случае вывода Москвой войск с территории Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, следует из трансляции ее выступления в сенате.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно, вывести свои силы с Украины и вернуть территорию я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — сказала она по поводу возможности отмены некоторых санкций против России.

Вопрос о смягчении санкций задал сенатор-республиканец Пол Рэнд. Он спросил, возможно ли снятие ограничений с части депутатов российской Государственной думы в обмен на снятие санкций с некоторых членов конгресса. Рэнд напомнил, что Нуланд в 2021 году смогла приехать в Москву после снятия с нее санкций в обмен на то, что часть российских граждан исключили из черного списка США.

После ответа Нуланд сенатор возразил, что Москва не согласится закончить боевые действия в обмен на снятие санкций с нескольких лиц. Заместитель Блинкена, в свою очередь, напомнила, что все члены российского парламента, против которых введены санкции, поддерживают спецоперацию и присоединение к России новых территорий.

Санкции против Госдумы США ввели в марте прошлого года. В апреле Москва внесла в черный список 398 конгрессменов (Пола Рэнда в этом перечне не было).

Вашингтон 26 января ввел очередные санкции против России, в список попали вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена, основатель Yota Сергей Адоньев и члены его семьи, структуры «Интерроса» Владимира Потанина, судоремонтные заводы и другие физические и юридические лица.

На данный момент против России введено больше всего санкций по сравнению с другими странами, следует из данных портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения. С февраля 2022 года их количество выросло четырехкратно, более чем до 13 тыс. Москва считает антироссийские санкции нелегитимными.