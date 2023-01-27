В Совфеде заявили об удивлении и раздражении от слов Нуланд о санкциях
Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности США рассмотреть смягчение санкций в отношении России при условии вывода войск с территории Украины недопустимо и вызывает удивление и раздражение, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.
Он сравнил такой подход с минскими соглашениями, напомнив, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года назвала эти договоренности «попыткой дать время» Киеву.
«Увидев, как наливается мощью Российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях. Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации Киевского режима», — написал Джабаров.
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