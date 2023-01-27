Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 75,33 (+0,38) Инвестиции, 26 янв, 16:19
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 69,13 (+0,17) Инвестиции, 26 янв, 16:19
В Совфеде заявили об удивлении и раздражении от слов Нуланд о санкциях Политика, 04:40
МИД Германии заявил, что помощь Киеву не делает страну стороной конфликта Политика, 04:27
Посольство указало на неэффективность санкций США для российского рынка Политика, 04:20
Россияне рассказали о главных страхах на дорогах Общество, 04:00
Пушилин заявил, что взятие Угледара может «в корне поменять расклад сил» Политика, 03:54
Чемезов заявил о росте выручки «Ростеха» в 2022 году до 2,1 трлн руб. Политика, 03:40
Замглавы МИД Рябков рассказал, каких шагов Россия ждет от США Политика, 03:34
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Лавров счел тщетными попытки остановить развитие центров многополярности Политика, 03:09
В Москве задержали главу информационного управления ФТС Общество, 02:58
В Казахстане вступили в силу ужесточенные правила въезда Общество, 02:19
Астероид 2023 BU в ночь на 27 января максимально сблизится к Землей Общество, 02:02
Армия Израиля сообщила о двух ракетах со стороны сектора Газа Политика, 01:49
«РИА Новости» узнало об уничтожении опорных пунктов ВСУ вблизи Кременной Политика, 01:20
В «Росэнергоатоме» назвали провокацией сообщение МАГАТЭ о взрыва у ЗАЭС Политика, 00:58
Политика ,  
0 

В Совфеде заявили об удивлении и раздражении от слов Нуланд о санкциях

Сенатор Джабаров: слова Нуланд об условиях смягчения санкций вызывают удивление

Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности США рассмотреть смягчение санкций в отношении России при условии вывода войск с территории Украины недопустимо и вызывает удивление и раздражение, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.

Он сравнил такой подход с минскими соглашениями, напомнив, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года назвала эти договоренности «попыткой дать время» Киеву.

«Увидев, как наливается мощью Российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях. Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации Киевского режима», — написал Джабаров.

Материал дополняется.

Теги
Владимир Джабаров Виктория Нуланд санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter